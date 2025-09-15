Quart moderniza la gestión del deporte municipal

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:12 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Quart de Poblet, a través del Área de Deportes, inicia el curso 2025-26 con un paquete de novedades que refuerzan su compromiso con la ciudadanía y con el fomento de la práctica deportiva. El objetivo es modernizar la gestión de los servicios municipales, facilitar el acceso a las instalaciones y ofrecer herramientas adaptadas a los nuevos hábitos de la población. Entre las principales novedades destaca la creación de un canal oficial de WhatsApp, ya en funcionamiento, que permitirá a los vecinos y vecinas recibir de forma ágil y directa toda la información sobre actividades, horarios, campañas y novedades de la Ciudad Deportiva.

En una segunda fase, se pondrá en marcha una página web de compra y reserva 'online' que permitirá adquirir entradas y gestionar el acceso a servicios como el balneario, el baño libre o la sala de cardio. De esta forma, Quart de Poblet se suma a la tendencia de digitalización que ya aplican otros municipios, con el fin de ofrecer comodidad y flexibilidad a quienes practican deporte en las instalaciones municipales. Las personas podrán planificar su visita con antelación, sin necesidad de desplazamientos ni esperas.

Otra de las novedades será la implantación de un sistema de monedero electrónico vinculado a la tarjeta de acceso personal. Este servicio permitirá recargar saldo de manera previa y que el importe se descuente automáticamente cada vez que se utilice, sin necesidad de pagar en cada ocasión. El monedero aportará rapidez en la entrada a las instalaciones y un mayor control del gasto para las familias y deportistas habituales.

Además, el Área de Deportes ha incorporado un nuevo software de gestión deportiva destinado a mejorar la distribución de los espacios municipales, optimizando la coordinación entre gestores y clubes locales para garantizar un uso más eficiente de las instalaciones y reforzar el apoyo al deporte base..

Seguridad y transparencia

En el proceso de digitalización y modernización, se ha puesto en marcha una base de datos completamente renovada y actualizada que permitirá mejorar la organización y la seguridad en todos los procesos relacionados con la gestión de servicios e instalaciones deportivas, logrando un sistema más eficiente y transparente.

Estas novedades refuerzan la apuesta del Ayuntamiento de Quart de Poblet por situar el deporte municipal como un servicio de calidad, cercano y adaptado a la vida cotidiana de las personas. La digitalización de procesos, la simplificación de trámites y la mejora en la comunicación directa con la ciudadanía marcan la hoja de ruta del municipio por mejorar los servicios que se ofrecen a los vecinos y vecinas de la localidad.