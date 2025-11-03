Primeras cinco viviendas sociales, con cargo al presupuesto de 1,5 millones

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:06 Compartir

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha presidido el pleno municipal correspondiente al mes de octubre. En esta sesión, la concejala de Vivienda, Ester Giner, ha anunciado que «el Gobierno municipal va a adquirir de manera inminente las primeras cinco viviendas sociales con cargo al presupuesto récord de 1,5 millones con el que contamos este año».

La edila ha detallado que «en dos semanas firmaremos la compra y agotaremos la partida de 1,5 millones para la adquisición de viviendas sociales antes de que finalice el año, tal y como prometimos». Giner ha realizado este anuncio durante el debate de la moción presentada por el grupo municipal de Compromís para frenar la subida del alquiler en Castellón y recuperar el derechos a la vivienda asequible, que no ha prosperado finalmente.

La responsable de Vivienda en el gobierno ha confirmado en el pleno que «se han concedido las dos licencias de obra para la construcción de las 123 viviendas de promoción pública en las dos parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Castellón a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), lo que permitirá aumentar la oferta de este tipo de pisos en nuestra ciudad».

En tercer lugar, también con el tema de la vivienda como protagonista, Giner ha anunciado «la firma en pocas semanas de un convenio con la Generalitat para la construcción de viviendas destinadas al alquiler asequible en Castellón. Un acuerdo, impulsado por este equipo de Gobierno que pondrá en el mercado más viviendas al alcance de quien más las necesita de las familias con menos recursos o de los más jóvenes, principalmente».

Ester Giner ha criticado la gestión en materia de Vivienda que realizó la oposición en el pasado: «Estuvieron en el gobierno durante ocho años, desde 2015. y el precio de la vivienda empezó a subir en 2021. En todos estos años que han gobernado no han hecho nada para prevenir estas subidas, tanto del alquiler como de la compraventa. Y en estos ochos años, además, han sido incapaces de adquirir ni una sola vivienda social ni se construyó ni una vivienda de protección pública».

«Hemos desbloqueado la parálisis de la vivienda en Castellón. Va a ser la legislatura de la vivienda en Castellón y esto va a ser posible gracias al Gobierno de Begoña Carrasco», ha manifestado.

El portavoz del equipo de Gobierno, Vicent Sales, ha realizado también un importante anuncio ante el pleno municipal que tiene que ver con el impulso a la construcción del nuevo IES Crémor. Así, Sales ha resaltado la publicación ayer miércoles en la plataforma de contratación del Estado del anuncio previo para la licitación de la redacción del proyecto básico y de ejecución y de dirección de la obra correspondiente, para la construcción del IES Crémor. El edil ha hecho hincapié en la importancia de este paso decisivo para la realización de este nuevo instituto en el distrito oeste de nuestra ciudad «que contempla un presupuesto de cerca de once millones de euros. Y la dirección de obras asciende a casi 1,1 millones de euros». La superficie total estimada del nuevo centro, situado en el Camino Viejo de l'Alcora, esquina con calle Venecia, es de 8.340 metros cuadrados, que estará incluido dentro de varias parcelas cuya superficie total es de 11.700 metros. El plazo de la fase de redacción del proyecto será de siete meses.

El concejal portavoz se ha dirigido a la oposición y ha criticado la gestión de esta infraestructura educativa por el anterior gobierno. «Cuando entramos a gobernar nos encontramos con un despropósito de dimensiones siderales. Y los mismos que proyectaron un nuevo instituto en una parcela insuficiente, se dedican ahora a generar malestar y alarma social diciendo que estábamos buscando un nuevo emplazamiento, cuando lo que estábamos buscando era una manera de solventar ese empastre». «La realidad es la que es, y esa realidad es, para su desesperación, que este gobierno ya dispone del informe de necesidad del IES Crémor, que toda la documentación que hacía falta ya está en manos de la Consellería, cuando hace solo tres meses que se finalizó el proceso de urbanización. Y que ya está en la Plataforma del Contrataciones de Estado», ha indicado.

El pleno municipal también ha dado luz verde a una moción conjunta para la elaboración de las bases de las subvenciones por la campaña "Bonos de Comercio Minorista para el ejercicio 2026".

El concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha sido el encargado de presentar al pleno los detalles de la modificación de crédito que ha sido también aprobada hoy con los votos a favor del equipo de gobierno, la abstención del grupo del PSOE y voto en contra de Compromís y que asciende a 1.536.779,64 euros.

El pleno ha aprobado también, por unanimidad, la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio municipal del área de estacionamiento de autocaravanas, texto que regula el aparcamiento de estos vehículos, con la unanimidad de los votos del pleno.