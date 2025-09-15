Primera jornada del proyecto europeo Rejuv-UE

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:11 Compartir

Comienza el proyecto Rejuv-UE. Bétera, Nàquera y Serra se aliaron el pasado año para llevar a cabo este 2025 este proyecto europeo destinado a la juventud que busca acercarles la Unión Europea, fomentar su participación en la vida democrática y su conocimiento de las oportunidades que Europa ofrece en ámbitos como la educación, la movilidad, la innovación o el medio ambiente.

El proyecto está organizado en tres jornadas que se llevarán a cabo en los tres municipios y en las que tienen que participar todos los jóvenes inscritos para así conseguir una plaza para asistir al viaje a Bruselas donde conocerán, en primera persona, las instituciones europeas.

En ese sentido, Nàquera ha acogido la primera de las jornadas con un programa de actividades y ponencias en el que se ha presentado la Unión Europea para proporcionar a los jóvenes una visión sobre qué es la UE, cómo funciona, qué programas existentes para la juventud y de qué manera pueden ser protagonistas en su desarrollo.

La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha destacado que esta es «una jornada de aprendizaje, inspiración y motivación para que nuestros jóvenes, junto a los de Nàquera y Serra, se acerquen a Europa, descubran las oportunidades que ofrece y cómo implicarse en su futuro».

Las ponencias han corrido a cargo de representantes institucionales europeos, expertos en distintas áreas y testimonios de jóvenes que han contado su experiencia en este tipo de proyectos.

En ese sentido, tras la bienvenida institucional que ha corrido a cargo del concejal de Juventud del Ayuntamiento de Nàquera, Alejandro Ricart, ha tomado la palabra directamente desde Bruselas Jesús Carmona, Director de Medios de Comunicación del Parlamento Europeo quien ha puesto en valor la comunicación institucional.

Tras la merienda en la que los jóvenes han podido conocerse y compartir ideas, ha intervenido un joven para contar su experiencia en este tipo de iniciativas para descubrir al resto las nuevas oportunidades de aprendizaje, movilidad e integración en el marco europeo.

Acto seguido, ha tomado la palabra Juan Medina, European Pact Ambassador de España, quien ha acercado a la juventud de Bétera, Náquera y Serra las acciones climáticas y de sostenibilidad en Europa.

La última ponencia ha versado sobre la innovación y las oportunidades europeas y la ha dirigido el Director de Fondos Europeos de la Fundación Finnova, Juan Viesca, quien se ha dirigido a los jóvenes destacando la importancia de apoyar al tejido juvenil, emprendedor y a las entidades locales en el acceso a los proyectos de la UE.

La clausura de esta enriquecedora jornada la ha realizado el alcalde de Nàquera, Iván Expósito, remarcando «el compromiso de las administraciones públicas con la juventud y con los valores europeos».

El próximo 17 de septiembre los jóvenes participarán en la segunda jornada que se llevará a cabo en Serra y en ella se pondrá el acento en las oportunidades en la UE.

«Con las dos primeras jornadas pretendemos que los jóvenes se sientan parte activa de la UE, aprendan conocimientos básicos sobre las instituciones europeas y se enriquezcan de esta experiencia única», ha indicado la concejal de Juventud de Bétera, María Salavert.

Tras estas dos jornadas donde los jóvenes dispondrán de una visión más amplia y clara de la Unión Europea, se llevará a cabo la tercera y última sesión en Bétera. Una jornada en la que los jóvenes medirán sus conocimientos en una actividad educativa de preguntas sobre la Unión Europea donde los 30 primeros jóvenes que más puntos consigan accederán al viaje a Bruselas que se llevará a cabo antes de finalizar el año.

«Sin duda, un proyecto que acerca Europa a Bétera, Náquera y Serra y permite a nuestros jóvenes integrarse en el panorama europeo», ha concluido el concejal de Fondos Europeos de Bétera, Manuel Pérez.