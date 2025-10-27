Lunes, 27 de octubre 2025, 00:10 Compartir

El Ayuntamiento de Vilamarxant, a través de su Concejalía de Cultura, celebró el pasado domingo, 19 de octubre, la primera edición de los premios Cor del Túria. Esta gala, que estaba prevista para el 8 de octubre en el marco de actos de la festividad del Día de la Comunitat Valenciana, tuvo que ser aplazada por la inestabilidad meteorológica de esos días.

Estos galardones ponen en valor a diferentes personalidades que, con su trabajo y su talento, llevan por bandera el nombre del pueblo en distintos ámbitos profesionales. Las personas premiadas fueron Elias de los Reyes Davó, en la categoría de Ciencia y Educación; Fran Carrasco, CEO de Molca, en la categoría de Comercio y Empresa; Neus Caurín, presidenta de la Junta Local de la AECC, Sociedad; Carolina Faulí, en Deportes; y Julio Martínez, en Cultura. Durante este acto, con una gran cargo emotiva, se realizó también una mención honorífica a personas que han recibido las distinciones de Hijo Predilecto, Ilustre o Adoptivo de Vilamarxant: José Mateu San Hilario 'Royo', Ramón Sanchis Ramada, Gaspar Sanchis Castillo, Miguel Ángel Domingo Pérez i Pepe Romero García.

El alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano, destacó que «estas diez personas, si algo tienen en común, es que hacen de su éxito personal un motivo de orgullo para Vilamarxant. Su vínculo con sus pasiones y profesiones van ligados al aprecio que tienen hacia nuestro pueblo, y la mejor forma de corresponder este sentimiento es con estas distinciones».

«Muchas veces no somos del todo conscientes de la riqueza cultural de esta tierra, y es precisamente ese tesoro el que nos tiene que motivar para continuar protegiendo nuestras raíces, nuestras tradiciones y nuestro patrimonio humano, cultural y natural», concluyó el primer edil.