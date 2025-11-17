Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El concierto se celebró en la plaza de les Escoles Velles. LP

Primer Concierto de Música Festera, con una gran respuesta del público

MASSANASSA

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:18

Massanassa vivió hace unos días una jornada marcada por la tradición y el espíritu festero con la celebración del primer Concierto de Música Fiestera de Marchas Moras y Cristianas, organizado por la Intercomparsa de Moros y Cristianos de Massanassa. El acto, celebrado en la plaza de les Escoles Velles, congregó a numerosas personas vecinas que llenaron el espacio y respondieron con entusiasmo a esta primera edición.

La Banda del Centro Instructivo y Musical de Massanassa (CIMM) ofreció un completo recorrido por las marchas moras y cristianas más representativas, trasladando al público al imaginario festivo valenciano y demostrando el alto nivel musical de la agrupación local.

El evento incluyó, además, una exposición de fotografías y trajes, donde se puso en valor el trabajo, la riqueza estética y el simbolismo que caracterizan a una de las fiestas más emblemáticas de la Comunidad Valenciana.

El alcalde de Massanassa, Paco Comes, destacó la relevancia de esta cita cultural para la localidad: «Este primer concierto supone un paso adelante en la consolidación de la cultura festera en nuestro municipio. La respuesta del público demuestra que Massanassa tiene un fuerte arraigo a sus tradiciones y que iniciativas como esta contribuyen a fortalecer nuestra identidad colectiva».

La jornada cerró con una valoración muy positiva por parte de la organización y del público, que expresó su deseo de que esta nueva cita musical tenga continuidad en los próximos años.

