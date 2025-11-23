El presupuesto provincial contará con una inversión directa de 50,9 millones

Extras. CASTELLÓN Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:55 Compartir

El Gobierno Provincial ensalza su gran apuesta por el municipalismo en el presupuesto 2026 con una inversión directa de 50,9 millones de euros. Los vicepresidentes responsables de Economía y Buen Gobierno, María Ángeles Pallarés y Héctor Folgado, se han reunido este jueves con los representantes de los grupos de la oposición, PSOE, Compromís y Vox, dentro de la hoja de ruta marcada por el Gobierno Provincial para la redacción de las cuentas del próximo ejercicio. Un encuentro en el que los vicepresidentes provinciales han puesto en valor el plan 'Més Que Mai' con el que la institución provincial hace frente a la infrafinanción del Gobierno de España.

En ese sentido, el compromiso con los municipios de la provincia se reflejará en las cuentas 2026 a través del Plan Impulsa, el Fondo de Cooperación Municipal, y los fondos para la lucha contra el Despoblamiento y para Municipios Turísticos. Y es que, tal y como anunció la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, el presupuesto del próximo ejercicio contará, desde su entrada en vigor, con los planes destinados a ayudar de manera directa a los municipios de la provincia, y así aliviar las limitaciones derivadas de la infrafinanciación local y de las reglas fiscales impuestas por el Gobierno Central.

«Las propuestas hechas son totalmente inasumibles y ajenas a la realidad económica que sufre esta Diputación por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez, que lleva tres años sin aprobar Presupuestos y, además, castiga a los entes locales con una reglas fiscales que nos asfixian», ha subrayado la vicepresidenta María Ángeles Pallarés, quien ha incidido en que «son propuestas nada realistas, como si fuera una lista de deseos a los Reyes Magos, ya que carecen de viabilidad al no venir acompañadas de un plan económico real, y muestran desconocimiento a la situación económica», ha subrayado Pallarés. Desde el equipo Provincial insisten en que los 50,9 millones de euros asegurados para los municipios "sí que reflejan la realidad ya que ayudan de manera directa a quienes sufren las limitaciones impuestas por el Gobierno Central", ha añadido la responsable del área Económica.