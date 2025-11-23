Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aprobación del presupuesto de la Pobla de Vallbona. LP

Un presupuesto equilibrado para crear oportunidades, seguridad y conexión

LA POBLA DE VALLBONA

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:55

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha aprobado el presupuesto municipal para 2026, que alcanza los 30 millones de euros, con los votos a favor del equipo del gobierno (PP, Centrats y Cupo) y la abstención Vox y el voto en contra de PSOE y Compromís.. Unas cuentas responsables y equilibradas, orientadas a la promoción econòmica y cultural del municipio, mejorar la seguridad y el bienestar social de todos los poblanos y poblanas.

Un presupuesto que incluye grandes proyectos como el primer Plan de Inversiones en las Urbanizaciones, dotado con 1.800.000 euros, destinado a la mejora integral de viales, servicios y equipamientos en las diferentes zonas de urbanizaciones del municipio; el Plan Especial del Núcleo Histórico y Casetes por 300.000 euros para la rehabilitación y revalorización de esta zona de la Pobla; el proyecto del vial Guillermo Roch (50.000 euros), el proyecto nuevo edificio del Centro Ocupacional para Personas con Diversidad Funcional (65.000 euros), la adquisición de terrenos (361.166,57 euros) destinados a la apertura de la calle Vicari Camarena hasta el nuevo instituto (175.000 euros) y para la adquisición del frontón junto a la iglesia de la parte de abajo (185.000 euros).

Del mismo modo, incluye otras inversiones como la renovación integral de la calle Colón (1.100.000 euros), la mejora de las aceras en el barrio de La Rascanya (200.000 euros) y la creación y mejora de los parques municipales (300.000 euros), que forman parte del Plan Abierto de Inversiones de la Diputación de València 24-27. Además, de partida de 80.000 euros para la adecuación de las nuevas oficinas de atención a la ciudadanía y la mejora del servicio de recogida de residuos, que crecerá un 70%, alcanzando los 1,25 millones.

En este sentido, el alcalde de la Pobla, Abel Martí, ha celebrado la aprobación de las cuentas para 2026, «que reafirman la apuesta clara por las necesidades y el bienestar de los poblanos y poblanas, e impulsan una Pobla más activa, segura y conectada». «Estas cuentas incluyen grandes proyectos como la reforma de la calle Colón, el primer plan de urbanizaciones y una gran inversión en educación, que convierten la legislatura en la de la educación, sumando un total de 18 millones de euros destinados a este pilar fundamental para este gobierno».

