Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El negocio local La Caseta recibió un premio en esta edición. LP

Presente en los premios al valenciano en el comercio

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:45

El Ayuntamiento de l'Eliana ha estado presente en la gala de entrega de los Premios de uso del valenciano en el comercio local 2024, una iniciativa impulsada por la Diputación de Valencia que tiene como objetivo poner en valor el papel fundamental del comercio de proximidad en la difusión y normalización de la lengua propia. En esta edición, el galardón recayó en la heladería La Caseta, un establecimiento arraigado en l'Eliana que ha hecho del valenciano un elemento clave de su comunicación con la clientela, tanto en la rotulación y materiales informativos como en la atención personal. El premio reconoce no solo la elige de la lengua como herramienta de trabajo, sino también su apuesta para mantener viva la cultura valenciana a través de un proyecto comercial que combina tradición, innovación e identidad propia.

La regidora de Promoción del Valenciano, Isabel Montaner Borja, ha destacado la importancia de esta iniciativa: «Es un orgullo ver como nuestros comercios apuestan por el valenciano en su día a día. Estos premios son un reconocimiento merecido, pero también un estímulo para continuar trabajando en la defensa y promoción de nuestra lengua en todos los ámbitos de la vida social y económica».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  2. 2 La relación tóxica que destapó la trama de visados en el consulado dominicano en Valencia
  3. 3

    Manuel Carrasco, un Salvaje en el Roig Arena de Valencia
  4. 4 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  5. 5

    La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»
  6. 6 Dos heridos en el incendio de una finca declarada en ruina tras la dana en Torrent
  7. 7 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  8. 8 Las cinco mejores inmobiliarias de Valencia para alquilar o comprar un piso en 2025, según la Inteligencia Artificial
  9. 9 Dos accidentes complican la circulación durante la tarde en la A-7 y la A-3 de Valencia
  10. 10

    Sin rastro de soluciones para la crisis de vivienda en el último año en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Presente en los premios al valenciano en el comercio

Presente en los premios al valenciano en el comercio