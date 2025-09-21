Presente en los premios al valenciano en el comercio

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:45 Compartir

El Ayuntamiento de l'Eliana ha estado presente en la gala de entrega de los Premios de uso del valenciano en el comercio local 2024, una iniciativa impulsada por la Diputación de Valencia que tiene como objetivo poner en valor el papel fundamental del comercio de proximidad en la difusión y normalización de la lengua propia. En esta edición, el galardón recayó en la heladería La Caseta, un establecimiento arraigado en l'Eliana que ha hecho del valenciano un elemento clave de su comunicación con la clientela, tanto en la rotulación y materiales informativos como en la atención personal. El premio reconoce no solo la elige de la lengua como herramienta de trabajo, sino también su apuesta para mantener viva la cultura valenciana a través de un proyecto comercial que combina tradición, innovación e identidad propia.

La regidora de Promoción del Valenciano, Isabel Montaner Borja, ha destacado la importancia de esta iniciativa: «Es un orgullo ver como nuestros comercios apuestan por el valenciano en su día a día. Estos premios son un reconocimiento merecido, pero también un estímulo para continuar trabajando en la defensa y promoción de nuestra lengua en todos los ámbitos de la vida social y económica».