Presentado el diseño gráfico para la conmemoración del próximo 9 d'Octubre

El Ayuntamiento de Torrent ha presentado oficialmente el cartel conmemorativo del 9 d'Octubre 2025, Día de la Comunitat Valenciana, que este año lleva la firma del reconocido diseñador Paco Camallonga. El acto, celebrado en el consistorio torrentino, ha contado con la presencia de la alcaldesa, Amparo Folgado y el propio autor de la obra, quien ha explicado los detalles de la composición que representará las fiestas de este año. Además, la alcaldesa ha querido contar con los portavoces de los diferentes grupos municipales para que fueran los primeros en conocer la obra del artista.

La propuesta de Camallonga combina tradición y modernidad en una imagen que busca emocionar y reforzar la identidad valenciana. La Real Senyera, con su fuerza y color, envuelve la escena en primer plano como símbolo de orgullo colectivo. En segundo plano destaca la Torre de Torrent, emblema patrimonial de la ciudad, que recuerda la historia y las raíces de la localidad. Finalmente, presidiendo la imagen, el rei Jaume I, figura clave en la conmemoración del 9 d'Octubre, aparece representado con su espada y capa roja, en una postura solemne que subraya el carácter histórico de la celebración.

Camallonga explicó durante la presentación que el objetivo del cartel ha sido «unir en una sola imagen los elementos que hacen de esta fecha un día tan especial para los valencianos: orgullo, historia y tradición, pero con un lenguaje visual que resulte atractivo y cercano al público actual».

Desde hace dos años, el Ayuntamiento de Torrent ha convertido la elección del cartel conmemorativo del 9 d'Octubre en un ejercicio de reconocimiento a artistas gráficos y diseñadores valencianos. En 2023, los encargados fueron los reconocidos ilustradores José Luis Ceballos y Paco Sanabria, mientras que en 2024 el artista José Gallego Gallego dejó su sello en la imagen de la festividad. Este 2025 es el turno de Paco Camallonga, un creador con una trayectoria consolidada tanto en el ámbito de las fiestas tradicionales como las Hogueras, como en la ilustración y el cómic internacional.

Durante el acto, la alcaldesa Amparo Folgado ha destacado la importancia de esta festividad para la ciudad: «Torrent se prepara para la celebración del Día Grande de la Comunitat Valenciana, una festividad que este gobierno municipal apuesta decididamente por reforzar cada año. Con este cartel seguimos construyendo una tradición que pone en valor a nuestros diseñadores e ilustradores, sorprende a los vecinos y vecinas y reafirma el orgullo de lo que significa ser valencianos», señaló Folgado.

Asimismo, la alcaldesa adelantó que en las próximas semanas se presentará de forma oficial la programación de fiestas y actividades que acompañarán al 9 d'Octubre en Torrent, una agenda cultural y festiva que, como en ediciones anteriores, combinará actos institucionales, celebraciones populares y propuestas culturales para todas las edades.

Nacido en Valencia en 1985, Paco Camallonga es arquitecto por la Universitat Politècnica de València, aunque desde sus inicios compaginó su formación con el dibujo y la ilustración, que terminaron convirtiéndose en su verdadera vocación. Tras completar un máster en animación y diseño de personajes, trabajó en la industria de la animación y los videojuegos, experiencia que enriqueció su estilo artístico.

En el ámbito festivo, ha desarrollado una trayectoria ascendente en el mundo de las Fallas, participando en proyectos de diferentes secciones, incluida la Especial. Es autor de los dos últimos Ninots Indultats infantiles elegidos por votación popular en Valencia y responsable del diseño de la falla infantil municipal de 2025 que se plantará en la plaza del Ayuntamiento.

Su trabajo ha cruzado fronteras: además de su implicación en las Hogueras de Alicante, donde en 2024 logró el Primer Premio de la Sección Especial, ha publicado cómics tanto en España como en Francia y actualmente centra gran parte de su carrera en el mercado estadounidense, donde nuevos proyectos le están abriendo camino como ilustrador de proyección internacional.

Con este nuevo cartel, Torrent refuerza la identidad gráfica de una celebración que, más allá de ser una cita institucional, se vive en la ciudad como un momento de orgullo colectivo. La presentación del cartel es el primer paso de una programación que en breve se dará a conocer y que volverá a llenar las calles de música, cultura, historia y tradición, en homenaje a la Comunitat Valenciana y a su legado.