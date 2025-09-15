Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El pleno municipal reconoce el mérito de seis agentes de la Policía Local

Extras.

OROPESA DEL MAR

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:11

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar celebró el pasado jueves en el Salón de Plenos del consistorio el pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre, en el que aprobó la conceción de la cruz al mérito policial con distintivo azul a seis agentes de la Policía Local de la localidad.

En el sexto punto del orden del día, el pleno municipal del Ayuntamiento de Oropesa del Mar aprobó la concesión de la cruz al mérito policial con distintivo azul a seis agentes de la Policía Local de la localidad castellonenses. La condecoración se otorga, tal y como indican desde el consistorio, en reconocimiento a su labor y compromiso con la seguridad ciudadana. Todos los partidos de la corporación expresaron su felicitación y orgullo por este reconocimiento a los agentes Adrián Albert Aumente, Álvaro Soriano Blasco, Wilmar Manuel Peris Peñaranda, Óscar Delgado Chulià, Manuel Grande Portolés y David Jiménez Font.

Los cinco primeros puntos del orden del día del pleno estuvieron relacionados con facturas por omisión y contaron con los votos a favor de PP, Vox y Ciudadanos, mientras que PSOE y Compromís se han abstenido. El alcalde, Rafael Albert, quiso aclarar que «una omisión es una advertencia, no un reparo», con el objetivo de contextualizar estas cuestiones contables.

En el apartado de mociones, el grupo socialista presentó dos propuestas. La primera, relativa a la mejora de los planes y protocolos de inundabilidad y brigadas forestales contra incendios, planteaba actualizar los planes vigentes al respecto. Desde el PP y Ciudadanos se recordó que Oropesa del Mar ya dispone de planes homologados recientemente por la Conselleria y que están en vigor. La segunda moción presentada por el partido socialista fue relativa a instar a la Generalitat a conceder ayudas al transporte público para los jóvenes y tampoco salió adelante.

Asimismo, durante la sesión plenaria se procedió al nombramiento de las reinas, Noa Barreda Martos y Martina Pulido Moliner, y cortes de honor de las Fiestas Patronales 2025, que se aprovó por unanimidad. Asimismo, el alcalde del municipio, en nombre de toda la corporación, les felicitó y deseó que disfruten intensamente de las próximas celebraciones en honor de la Virgen de la Paciencia.

