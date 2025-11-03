Un plan de choque en la Saleta, a la espera del inicio de las obras

Extras. ALDAIA Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:06 Compartir

Después de más de 40 años de espera, el proyecto del barranco de la Saleta se encuentra en su última fase de tramitación antes del inicio de las obras generales por parte de la Confederación. Mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Aldaia han querido activar un plan de choque con el objetivo de encauzar la Saleta a su paso por el casco urbano de Aldaia para favorecer que el agua siga su curso por el barranco actual hacia fuera del municipio y conecte con la futura canalización subterránea fuera del pueblo a la altura del cruce entre el final del Cinturón Verde y la vía del tren. El alcalde, Guillermo Luján, explica que «mientras que el Ministerio inicia las obras generales de canalización de la Saleta, desde Aldaia queremos avanzar ya y hemos pedido a la Confederación que autorice a nuestro ayuntamiento a realizar este plan de choque en el tramo del barranco que discurre dentro del pueblo, para ayudar a aminorar los efectos de las lluvias».

Así, por una parte ya han dado inicio los trabajo para perimetrar la zona del paso subterráneo de la avenida Dos de Mayo con la construcción de un muro de hormigón y una compuerta. En la misma línea, de forma inminente se comenzará a bajar la cota del barranco en su parte final «en la medida que nos permitan los técnicos de la Confederación» para ayudar a que el agua circule hacia fuera del casco urbano». «El objetivo de estas medidas coyunturales es ganar margen de reacción para salvaguardar a los vecinos hasta que se ejecute la gran obra general de canalización del proyecto de la Saleta que llevamos reclamando más de 40 años», señaló el alcalde. Asimismo, Luján afirmó que «mientras que se inician los trabajos del proyecto de la solución global del barranco de la Saleta, desde Aldaia vamos a hacer todo lo que la Confederación nos permita y esté en nuestra mano, para empezar a aminorar el peligro».

El proyecto del barranco de la Saleta, demandado de forma masiva por los vecinos y vecinas de Aldaia, como quedó patente en la manifestación del 29 de octubre que movilizó a más de 4.000 personas, es «solo una primer actuación de otras muchas que están previstas en el plan conjunto, entre las que se contempla la reforestación de vegetación y la creación de balsas de laminación aguas arriba para potenciar la retención de la velocidad y volumen de las precipitaciones».