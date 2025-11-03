Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Acto de homenaje. LP

Pinturas Morán y Gráficas Pelufo, reconocidos como Comercios Históricos 2025

Extras.

BURJASSOT

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:07

Tarde muy especial la vivida el pasado viernes 24 de octubre en Burjassot cuando, el Ayuntamiento de la localidad, desde la Concejalía de Comercio y Mercados, dirigida por Rosa Coca, hacía entrega de los galardones a los Comercios Históricos del municipio; galardones que este año han sido para Gráficas Pelufo y Pinturas Morán.

La entrega de los reconocimientos, de manos del Alcalde de Burjassot, Rafa García, y de la propia Concejala, tuvo lugar en la Casa de Cultura del municipio y, en la misma, los comercios homenajeados estuvieron acompañados de sus familiares y amigos que no quisieron perderse una tarde tan especial para todas y todos. Tarde en la que también se conmemoraba el Día del Comercio Local que se celebraba un día más tarde, el sábado 25 de octubre.

Gráficas Pelufo (1966-2025) y Pinturas Morán (1969-2025), son dos empresas familiares que, como tantas otras, forman parte de la identidad comercial de Burjassot por su continuidad y servicio. Empresas que han visto cómo su esfuerzo, dedicación y trabajo, como ellos mismos señalaron, les ha llevado a seguir ofreciendo sus mejores servicios a la ciudadanía de Burjassot hasta la actualidad.

Hasta el viernes 31 de octubre se ha podido visitar en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura la muestra que, a través de imágenes históricas y actuales de ambos comercios, mostraba su evolución y cómo el paso de los años les ha llevado a perfeccionarse y adaptarse a las nuevas necesidades de sus clientes.

