Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva deja 148.032,48 euros a un único jugador este domingo
La medida se debatirá en el próximo pleno. LP

Paralizadas las licencias para transformar bajos comerciales en vivienda vacacional

Extras.

MISLATA

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:11

El Ayuntamiento de Mislata aprobará en el próximo pleno municipal una moratoria temporal que suspenderá la tramitación y concesión de licencias para convertir locales comerciales en viviendas vacacionales y promoverá la declaración de zona tensionada en toda Mislata para provocar una rebaja en el precio de los alquileres

En los últimos años, las viviendas de uso turístico han experimentado un crecimiento sin precedentes, transformando el panorama turístico en numerosas ciudades y generando un impacto cada vez más considerable en el mercado inmobiliario y también en la convivencia vecinal. Mislata no se libra de esta tendencia y es por ello que el gobierno municipal prepara una moratoria temporal para paralizar las licencias que permiten transformar locales comerciales en viviendas vacacionales.

La medida, que se debatirá en el próximo pleno municipal, busca frenar una tendencia creciente, y cada vez más común en municipios del área metropolitana de València, que amenaza el comercio local, dificulta el acceso a la vivienda y puede comprometer la calidad urbana de la ciudad. Además, estas viviendas turísticas creadas a partir de bajos comerciales cerrados, en muchos casos, no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad, y su uso como alojamiento turístico genera conflictos de convivencia y alteraciones en el equilibrio vecinal.

Según afirma el alcalde, Carlos F. Bielsa, «en Mislata estamos comprometidos con el derecho a una vivienda. Por eso, hemos decidido paralizar la concesión de licencias de cambio de uso de bajos comerciales. No vamos a permitir que la especulación y la presión del alquiler turístico encarezcan aún más el acceso a la vivienda para nuestras familias y jóvenes. No vamos a ser la ciudad dormitorio de Valencia».

El ámbito de la suspensión abarcará todo el municipio de Mislata y la duración tendrá un carácter limitado de dos años, durante el cual se evaluará una posible modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular este tipo de cambios de uso con criterios más estrictos y para diseñar políticas urbanísticas más sostenibles y equilibradas entre turismo, comercio y vivienda.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  2. 2 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  3. 3

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  4. 4 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  5. 5 Mercadona estrena sección este lunes en cuatro supermercados en España
  6. 6 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  7. 7

    Compromís acentúa su deriva
  8. 8 Los diez pueblos más frescos de la Comunitat Valenciana para huir del calor
  9. 9 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música
  10. 10 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Paralizadas las licencias para transformar bajos comerciales en vivienda vacacional

Paralizadas las licencias para transformar bajos comerciales en vivienda vacacional