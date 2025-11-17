Obras de mejora del puente entre Ikea y los barrios de Alfalares y Orba

El Ayuntamiento de Alfafar comenzó el pasado jueves las obras de mejora del puente que conecta la zona comercial de Ikea con los barrios de Alfalares y Orba. La actuación, que mantuvo cerrado el paso al tráfico durante 48 horas, tiene como objetivo reforzar la seguridad y el estado de esta vía de comunicación esencial para la movilidad local.

Estos trabajos se enmarcan dentro de un plan global de mantenimiento y modernización de las infraestructuras viarias de Alfafar. En las próximas semanas, el consistorio continuará con el cierre temporal del camino del cementerio, que permaneció 24 horas cerrado al tráfico para proceder al asfaltado y mejora de la calzada.

Una vez finalizadas estas intervenciones, el Ayuntamiento actuará también en la pista de Silla y en los accesos a Alfafar. Se reforzará también la cimentación y las vigas de los puentes con el fin de garantizar su durabilidad y la seguridad de los vehículos que los transitan.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, destaca que estas actuaciones son necesarias para seguir mejorando la seguridad y la calidad de las vías públicas: «Sabemos que las obras pueden generar molestias puntuales, pero son imprescindibles para garantizar un tráfico más seguro y fluido en los próximos años», añade.

Asimismo, Adsuara subraya que el calendario de obras se ha planificado para que todas las actuaciones concluyan antes de Navidad, para evitar afecciones al tráfico durante las fechas de mayor actividad comercial y desplazamientos.

El Ayuntamiento de Alfafar agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante el desarrollo de estas actuaciones, que tienen como finalidad reforzar la seguridad, mejorar la movilidad y poner en valor el espacio urbano del municipio.