OAC de l'Eliana. LP

La OAC alcanza las 40.000 atenciones presenciales

L'ELIANA

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:18

Durante casi dos años de funcionamiento, la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) del Ayuntamiento de l'Eliana ha atendido a más de 40.000 personas. Desde el mes de enero de 2024, fecha de apertura de la Oficina, hasta ahora, la OAC ha dado servicio a una media de más de 87 personas al día.

Las atenciones más demandadas han sido las relacionadas con el padrón, con más de 7.700 gestiones. Las relacionadas con información general, registro de instancias y tributos superan las 5.000 cada una. Las de urbanismo alcanzan más de 2.000, los servicios municipales más de 1.100 y los matrimonios unas 200. También se han emitido más de 700 tarjetas ciudadanas.

Destacan las más de 4.000 atenciones relacionadas con la emisión de certificados digitales, que permiten a la ciudadanía realizar gestiones desde las sedes electrónicas de todas las administraciones públicas a cualquier hora y día, sin necesidad de desplazarse a ninguna oficina de forma presencial. Entre los servicios digitales que el Ayuntamiento de l'Eliana pone a disposición de la ciudadanía destacan la sede electrónica (seu.leliana.es) y la oficina virtual tributaria (ovt.leliana.es). En la sede electrónica se han ampliado los trámites disponibles para facilitar la realización de gestiones desde casa de manera guiada e intuitiva, proporcionando transparencia, calidad y control sobre el estado de tramitación de los procedimientos. Desde la oficina virtual tributaria se pueden consultar los tributos municipales, domiciliarlos y visualizar tanto los recibos pagados como los próximos y los pendientes.

El concejal del área, Jorge Pérez Comeche, ha mostrado su satisfacción por el funcionamiento de la OAC y ha destacado que «a pesar de las rotaciones en el empleo público y de las dificultades propias del lanzamiento de un proyecto nuevo y tan ambicioso, el balance es muy positivo: hoy nadie concebiría otro modelo de atención ciudadana».

