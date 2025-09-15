Nuevo operativo contra la ocupación de viviendas

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:11 Compartir

La Policía Local de Vilamarxant ha vuelto a actuar contra la ocupación de viviendas en la localidad, y ya acumula 46 intervenciones con el objetivo de hacer cumplir la legalidad y garantizar el bienestar y la convivencia de toda la ciudadanía. Estas acciones se han centrado en la desconexión de enganches ilegales al suministro eléctrico y en la red de agua, limitando estos servicios en localizaciones que habían sido ocupadas ilegalmente en los últimos meses.

Las intervenciones, que se enmarcan dentro de las posibilidades de actuación con las que cuenta el Ayuntamiento de Vilamarxant, han supuesto la apertura de unas 30 diligencias por fraude contra las personas que había ocupado las viviendas en el juzgado, que es el organismo competente que debe determinar la ejecución del desalojo y proceder con todas las actuaciones pertinentes alrededor de cada uno de los casos.

Además, según ha indicado el concejal de Seguridad y Emergencias de Vilamarxant, Ciro Ferrer, «se ha instado a las personas propietarias de estas viviendas a su protección a través de la instalación de sistemas de alarma o el tapiado de la puerta de entrada para evitar futuras ocupaciones».