El nuevo centro de salud ampliará la capacidad asistencial

La localidad de Albal contará con un nuevo centro de salud en los próximos años. Así lo confirmó el president de la Generalitat, Carlos Mazón, tras la reunión mantenida la pasada semana en el Palau de la Generalitat con el alcalde del municipio, José Miguel Ferris, en el marco de la ronda de contactos con alcaldes y alcaldesas de la Comunitat Valenciana

Durante el encuentro, Ferris trasladó la urgencia de dotar al municipio de una nueva infraestructura sanitaria, dada la continua expansión demográfica de la población, que supera ya los 17.000 habitantes censados debido a su proximidad a Valencia. El jefe del Consell informó de que se iniciará la redacción del proyecto y la dirección de las obras en una parcela de 2.641 metros cuadrados, situada en la calle Poeta Vicent Andrés Estellés, número 2.

El nuevo centro de salud permitirá ampliar la capacidad asistencial del municipio y mejorar la atención primaria, condicionada por la saturación del actual ambulatorio. La corporación municipal subraya que esta infraestructura será clave para garantizar una asistencia sanitaria de calidad y acorde al crecimiento poblacional de los próximos años.

El alcalde de Albal confirmó posteriormente los plazos previstos: ocho meses para la redacción del proyecto y, una vez concluida, 24 meses adicionales para la construcción del edificio. «Es una muy buena noticia, porque nuestra localidad está alcanzando una envergadura que provoca que las infraestructuras sanitarias y educativas actuales se queden pequeñas», destacó Ferris, quien mostró su satisfacción por el compromiso adquirido.

El encuentro sirvió también para abordar la necesidad de construir un nuevo instituto en Albal, debido a la sobrecarga de alumnado que arrastra el IES de la localidad desde hace años. «Junto a la Conselleria vamos a replantear los módulos de Formación Profesional (FP), que generaban un sobrecoste, para poder reactivar el Plan Edificant, el programa autonómico que permite a los ayuntamientos gestionar directamente obras en centros educativos públicos», explicó Ferris. En este sentido, recordó que ya se había establecido una hoja de ruta tras la visita, el pasado mes de julio, del director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, y del subdirector general, Román D. Grisolía, quienes supervisaron los avances de las obras de reconstrucción del IES Albal.