Cartel de las actividades programadas. LP

Nueva Nit al Mercat y la actuación de Ramonets para celebrar Halloween

BURJASSOT

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:10

La noche más terrorífica del año está muy próxima y, para celebrarla como se merece, desde el Mercado Municipal l'Almara, junto a la Concejalía de Comercio y Mercados, dirigida por Rosa Coca, proponen a la ciudadanía un gran plan festivo en el que la música y los buenos platos se darán la mano.

La tarde del viernes 31 de octubre comenzará a las 18.30 horas en la plaza de la Concordia donde dará inicio el desfile de Halloween que pasará también por la Carretera de Llíria hasta llegar al Mercado Municipal l'Almara. Este será el punto de encuentro para el resto de actividades de la tarde noche ya que, a las 19.30 horas, de la mano de Codemer, la Asociación de Comercios del Mercado Municipal l'Almara, sonará el rock más actual, en este caso, en el aparcamiento de Las Palmeras, justo al lado del mercado.

Codemer da la oportunidad, a pequeños y mayores de disfrutar gratuitamente del concierto de Ramonets, la genial banda de rock en valenciano orientada al público familiar que acerca este estilo de música a las niñas y los niños para que disfruten y, además, aprendan a lo largo de la actuación aspectos relacionados con el rock.

Tras el concierto, sobre las 20 horas, dará comienzo una nueva Nit al Mercat, en la que los puestos del mercado ofrecerán sus mejores productos cocinados al momento para deleite de todos los presentes y a precios populares. Una noche terrorífica en la que las viandas más ricas se podrán probar en cada uno de los puestos dedicados a la alimentación del Mercado Municipal l'Almara.

