La nueva edición de Gothejazz llega en el mes de noviembre

El Teatro Capitolio de Godella acogerá los próximos días 1 y 2 de noviembre una nueva edición del Gothejazz, un festival para homenajear y disfrutar de la música jazz de la mano de artistas destacados. Ariel Bringuez, nominado al Grammy Latino 2025 al mejor álbum instrumental, iniciará la programación el día 1 de noviembre junto a Javier Sánchez. Ambos presentan 'El Arte del Diálogo', una experiencia en la que la música trasciende las palabras para convertirse en poesía sonora. Cada nota es una conversación íntima entre el artista y el público, un puente de emociones que invita a escuchar con el alma. El domingo, 2 de noviembre, será el turno de la Big Band del Casino Musical de Godella, que rendirá tributo a Buddy Rich, una leyenda inmortal del jazz y uno de los bateristas más virtuosos e influyentes de todos los tiempos. En este homenaje vibrante y enérgico, la formación recrea el espíritu y la potencia de las grandes Big Bands, celebrando el talento, la pasión y la fuerza rítmica que definieron la carrera de Rich.

Las entradas para el concierto de Ariel Bringuez y Javier Sánchez tendrán un coste de seis euros la normal y cuatro euros la reducida. Por su parte, las entradas para disfrutar de la Big Band serán gratuitas. Ambas se encuentran ya disponibles en taquillagodella.es para su adquisición.