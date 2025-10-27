Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de La Primitiva deja dos premios de 83.000 euros en dos provincias
Ariel Bringuez y Javier Sánchez actúan el 1 de noviembre. LP

La nueva edición de Gothejazz llega en el mes de noviembre

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:10

El Teatro Capitolio de Godella acogerá los próximos días 1 y 2 de noviembre una nueva edición del Gothejazz, un festival para homenajear y disfrutar de la música jazz de la mano de artistas destacados. Ariel Bringuez, nominado al Grammy Latino 2025 al mejor álbum instrumental, iniciará la programación el día 1 de noviembre junto a Javier Sánchez. Ambos presentan 'El Arte del Diálogo', una experiencia en la que la música trasciende las palabras para convertirse en poesía sonora. Cada nota es una conversación íntima entre el artista y el público, un puente de emociones que invita a escuchar con el alma. El domingo, 2 de noviembre, será el turno de la Big Band del Casino Musical de Godella, que rendirá tributo a Buddy Rich, una leyenda inmortal del jazz y uno de los bateristas más virtuosos e influyentes de todos los tiempos. En este homenaje vibrante y enérgico, la formación recrea el espíritu y la potencia de las grandes Big Bands, celebrando el talento, la pasión y la fuerza rítmica que definieron la carrera de Rich.

Las entradas para el concierto de Ariel Bringuez y Javier Sánchez tendrán un coste de seis euros la normal y cuatro euros la reducida. Por su parte, las entradas para disfrutar de la Big Band serán gratuitas. Ambas se encuentran ya disponibles en taquillagodella.es para su adquisición.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  3. 3 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  4. 4

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  5. 5

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  6. 6 El histórico récord que se ha batido en Valencia
  7. 7

    Un amasijo de desolación y chatarra junto a la A-3
  8. 8

    La familia valenciana de un divo como Raphael
  9. 9

    Mayrén y los famosos: un mundo de amantes, drogas y mucho alcohol
  10. 10 La comedia con la que Jack Nicholson ganó un Oscar se emite este domingo en televisión: «Imprescindible y deliciosa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La nueva edición de Gothejazz llega en el mes de noviembre

La nueva edición de Gothejazz llega en el mes de noviembre