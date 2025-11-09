Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva de hoy domingo reparte más de 136.910 euros entre dos jugadores y toca en un municipio valenciano de 25.000 habitantes
La presidenta Marta Barrachina y la diputada Marisa Torla`. LP

Nueva convocatoria de las becas UNED Sénior para conocimiento y aprendizaje

Extras.

CASTELLÓN

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:20

La Diputación de Castellón incentiva el conocimiento y aprendizaje de las personas mayores con una nueva convocatoria de las becas de la UNED Sénior. La institución provincial renueva su compromiso con la educación para los mayores con una convocatoria de ayudas que asciende a 8.000 euros y que se suman a las ayudas de 15.000 euros destinada a la Universidad para Mayores de la UJI. En total 23.000 euros dirigido a fomentar el estudio y ampliar la formación entre las personas mayores de la provincia. «La capacidad de seguir aprendiendo es una de las herramientas claves del envejecimiento activo. El conocimiento de nuestros mayores es infinito, y queremos que siga creciendo», ha indicado la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà.

Por lo que respecta al programa de la UNED Sénior, serán los alumnos matriculados en este plan de estudios durante el curso 2025-26, de edad igual o superior a 55 años y residentes en la provincia de Castellón, los que puedan concurrir a la concesión de estas ayudas. Se ofrecen 35 becas con una ayuda máxima por solicitante de 140 euros. Los interesados disponen de 20 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón para presentar sus solicitudes.

La diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha resaltado la importancia de estas ayudas «en beneficio de nuestras personas mayores, que todavía tienen mucho que aprender y aportar a la sociedad».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  2. 2 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  3. 3 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  4. 4 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  5. 5

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  6. 6

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar
  7. 7 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  8. 8

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  9. 9 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas
  10. 10

    Gan Pampols: «El nivel en Les Corts es deleznable, me asombra que la ciudadanía lo tolere»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Nueva convocatoria de las becas UNED Sénior para conocimiento y aprendizaje

Nueva convocatoria de las becas UNED Sénior para conocimiento y aprendizaje