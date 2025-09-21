Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión de Confocos. LP

El municipalismo solidario se reúne en Barcelona

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:45

La Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (Confocos), entidad que suma el trabajo colectivo por la justicia global mediante la solidaridad de más de un millar de entidades locales socias de 9 fondos territoriales de cooperación y solidaridad (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes-Euskal Fondoa, Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, Fons Menorquí de Cooperació, Fons Pitiús de Cooperació y Fons Valencià per la Solidaritat)- ha realizado, el miércoles 17 de septiembre, en la sede de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en Barcelona, su Asamblea General Ordinaria, en la cual, en representación del Fons Valencià per la Solidaritat, han participado Xelo Angulo, presidenta del Fons Valencià y teniente de alcalde de Xàtiva -la cual forma parte del órgano de gobierno de Confocos-, Ramón Vidal, vicepresidente del Fons y alcalde de l'Olleria, y Esteve Ordiñana, gerente de la entidad.

La sesión se abrió con la bienvenida del presidente de la Confederación, Jordi Cuadras, quien reivindicó «el papel de la cooperación internacional municipal como kilómetro cero de la solidaridad, especialmente en un momento de polarización como el actual, donde resulta más necesario que nunca reivindicar la cooperación como una fórmula digna y eficaz de hacer política desde el municipalismo y como respuesta que busca construir un mundo más justo, sostenible y equitativo» y el saludo de la secretaria general de CGLU, Emilia Saiz, como anfitriona del encuentro, quien ha asegurado que «el hecho de que exista la Confocos es una buena noticia porque muestra que hay una parte de la agenda que no estamos dispuestos a perdernos. Tenemos la necesidad de seguir hermanándonos, de seguir conectándonos con los municipios del sur global para seguir fortaleciendo la democracia».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  2. 2 La relación tóxica que destapó la trama de visados en el consulado dominicano en Valencia
  3. 3

    Manuel Carrasco, un Salvaje en el Roig Arena de Valencia
  4. 4 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  5. 5

    La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»
  6. 6 Dos heridos en el incendio de una finca declarada en ruina tras la dana en Torrent
  7. 7 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  8. 8 Las cinco mejores inmobiliarias de Valencia para alquilar o comprar un piso en 2025, según la Inteligencia Artificial
  9. 9 Dos accidentes complican la circulación durante la tarde en la A-7 y la A-3 de Valencia
  10. 10

    Sin rastro de soluciones para la crisis de vivienda en el último año en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El municipalismo solidario se reúne en Barcelona

El municipalismo solidario se reúne en Barcelona