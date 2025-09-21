El municipalismo solidario se reúne en Barcelona

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:45 Compartir

La Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (Confocos), entidad que suma el trabajo colectivo por la justicia global mediante la solidaridad de más de un millar de entidades locales socias de 9 fondos territoriales de cooperación y solidaridad (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes-Euskal Fondoa, Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, Fons Menorquí de Cooperació, Fons Pitiús de Cooperació y Fons Valencià per la Solidaritat)- ha realizado, el miércoles 17 de septiembre, en la sede de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en Barcelona, su Asamblea General Ordinaria, en la cual, en representación del Fons Valencià per la Solidaritat, han participado Xelo Angulo, presidenta del Fons Valencià y teniente de alcalde de Xàtiva -la cual forma parte del órgano de gobierno de Confocos-, Ramón Vidal, vicepresidente del Fons y alcalde de l'Olleria, y Esteve Ordiñana, gerente de la entidad.

La sesión se abrió con la bienvenida del presidente de la Confederación, Jordi Cuadras, quien reivindicó «el papel de la cooperación internacional municipal como kilómetro cero de la solidaridad, especialmente en un momento de polarización como el actual, donde resulta más necesario que nunca reivindicar la cooperación como una fórmula digna y eficaz de hacer política desde el municipalismo y como respuesta que busca construir un mundo más justo, sostenible y equitativo» y el saludo de la secretaria general de CGLU, Emilia Saiz, como anfitriona del encuentro, quien ha asegurado que «el hecho de que exista la Confocos es una buena noticia porque muestra que hay una parte de la agenda que no estamos dispuestos a perdernos. Tenemos la necesidad de seguir hermanándonos, de seguir conectándonos con los municipios del sur global para seguir fortaleciendo la democracia».