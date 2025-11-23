Más de medio millón de euros para la mejora del viario urbano

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:55 Compartir

El Ayuntamiento de Moncada ha iniciado una serie de actuaciones sobre el viario urbano, como parte de su estrategia de modernización urbana, que incluyen reasfaltado de calles y repintado de la señalización vial. La inversión destinada a esta fase asciende a 515.800 euros y se inscribe en el marco del plan de del programa de mejora de infraestructuras municipales previsto hasta 2027.

La actuación afecta a un total de 16 vías del municipio. En el casco urbano se renovará el firme de las calles Córdoba, Reino de València, Sant Roc, Venerable Inés, Pintor Sorolla, Mariano Benlliure, Ramón de Villarroya, La Pinta, Castellón, Micalet, Extremadura, Doctor Moliner y la plaza Mestre Iborra (Oeste). En el barrio de Masías, los trabajos de asfaltado se llevarán a cabo en las calles numeradas 124, 134 y 145.

En paralelo, ya han comenzado las tareas de repintado de la señalización horizontal en distintos puntos de la ciudad. Estas labores, que incluyen pasos de peatones, marcas de detención y líneas divisorias de carril, forman parte de la estrategia de mantenimiento y actualización de los elementos que garantizan la seguridad vial y la correcta organización del tráfico.

«La renovación del firme y la actualización de la señalización son trabajos que inciden directamente en la calidad del espacio público y en la comodidad de quienes lo utilizan a diario, ya sea a pie o en vehículo», ha señalado la alcaldesa de Moncada, Amparo Orts. «Se trata de actuaciones que muchas veces pasan desapercibidas, pero que tienen un impacto evidente en la vida urbana y en el día a día de los barrios».

Esta intervención se inscribe en el marco de un plan de inversiones más amplio, dotado con 2.236.697 euros hasta el año 2027. A lo largo de este periodo, el Ayuntamiento prevé desarrollar distintas líneas de actuación que incluirán la mejora de los colectores de aguas residuales, la ampliación de itinerarios accesibles y la recuperación de espacios con valor patrimonial y cultural. El objetivo es atender tanto las necesidades básicas de mantenimiento como otros proyectos de mejora estructural que contribuyan a consolidar una ciudad más funcional, habitable y conectada.

Desde el consistorio se subraya la importancia de planificar a medio plazo y con perspectiva global, combinando actuaciones inmediatas con otras que requieren de un mayor grado de coordinación técnica. En este sentido, se mantendrán reuniones periódicas con los equipos técnicos municipales para seguir evaluando el estado del viario y priorizar futuras intervenciones.