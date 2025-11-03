Los mayores celebran sus Bodas de Oro

Extras. BÉTERA Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:07 Compartir

El Auditorio de la Casa de la Cultura de Bétera acogió el pasado viernes 24 de octubre una emotiva jornada con motivo de la clausura del Mes del Mayor y la conmemoración de las Bodas de Oro de las parejas que contrajeron matrimonio en 1975. Ocho parejas del municipio celebraron sus 50 años de casados y compartieron su alegría con el pueblo.

Los protagonistas de la celebración fueron Manuel Ballester Martínez y Elisa Bueno Gómez; José Domingo Picón Martínez y M.ª Carmen Giménez Enguídanos; Vicente Miguel Sierra Romero y Rosa Escribano Ramos; José Vicente Campos Ibáñez y Juana Campos Guijarro; Ramón García San Primitivo y María del Carmen Aparisi Arnal; Miguel Ángel Garañana Ricart y Catalina Escribano Ramos; Juan Antonio Pérez Saiz y M.ª Dolores del Arco Casanoves; y Vicente Abril Falcó y Francisca Lechago Bastidas.

El acto, organizado por la Concejalía de Derechos Sociales, reunió a los matrimonios homenajeados junto a sus familiares y amigos, quienes pudieron visualizar de un vídeo conmemorativo que repasaba en imágenes las cinco décadas de vida en común de las parejas. La celebración incluyó también la actuación del Grupo de Baile del Taller de Envejecimiento Activo, dependiente de la misma concejalía, y un recital de poesía que puso el broche final a una tarde llena de sentimiento y gratitud.

Con este evento se dio por concluida la programación del Mes del Mayor, desarrollado a lo largo de octubre con diversas actividades dedicadas a reconocer la trayectoria, la vitalidad y el papel esencial de las personas mayores en la comunidad. Desde el Ayuntamiento de Bétera se felicitó a las parejas por su ejemplo de amor y compromiso, deseándoles muchos más años de felicidad compartida.