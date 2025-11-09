La localidad mallorquina de Esporles reafirma su solidaridad tras la dana

Extras. ALDAIA Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:21 Compartir

El Ayuntamiento de Esporles (Mallorca) ha presentado el convenio de hermanamiento solidario y colaboración con el Ayuntamiento de Aldaia, un documento que formaliza y da continuidad a las acciones de apoyo que el municipio de Esporles llevó a cabo el año pasado con motivo de la dana del 29 de octubre de 2024, que afectó gravemente la comarca de l'Horta Sud y, especialmente, al municipio de Aldaia.

Esta iniciativa nació de la propuesta de la Asamblea Ciudadana, formada por entidades locales, instituciones y vecinos del pueblo, que acordó impulsar un hermanamiento solidario con Aldaia para recaudar fondos destinados a la reconstrucción y al apoyo a las personas damnificadas. Durante los meses posteriores a la dana, Esporles organizó varios actos benéficos, como galas, rifas, subastas de arte, actividades culturales y deportivas, que contaron con una amplia participación ciudadana y permitieron hacer efectiva la ayuda económica en el municipio valenciano.

A propuesta del Ayuntamiento de Aldaia la donación de Esporles se destinará al Museu del Palmito (MUPA), una institución cultural de Aldaia que se vio gravemente afectada por la dana, con la planta baja destruida y parte de la colección museográfica malograda. Este museo conserva un valioso patrimonio artesanal vinculado a los maestros abaniqueros del municipio, y su recuperación supone una acción simbólica y significativa de apoyo al tejido cultural e identitario de Aldaia.

El convenio, firmado entre los ayuntamientos de Esporles y Aldaia, establece las bases para mantener abierta esta vía de cooperación y prevé la posibilidad de desarrollar futuros proyectos culturales y sociales conjuntos, así como la creación de una comisión mixta de seguimiento para velar por su cumplimiento.

Con esta presentación al plenario, Esporles reafirma su voluntad de continuar fomentando la cooperación y los lazos de hermandad con Aldaia, como muestra de los valores de solidaridad y compromiso que caracterizan el municipio.

La concejala de Bienestar Social y Cultura de Aldaia, Empar Folgado, manifiesta su «infinito agradecimiento» a todos los vecinos y vecinas de Esporles y su asamblea Ciudadana, al ayuntamiento y a su alcalde, Josep Ferrà, «porque se han volcado con Aldaia desde los primeros días de la dana, una ayuda y solidaridad «que muestra la nobleza y la bondad de todo un pueblo y que nunca olvidaremos».