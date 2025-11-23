La localidad consolida su tendencia positiva en la creación de empleo

Extras. ALBORAYA Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:56 Compartir

Los datos del Observatorio de Empleo de Pactem Nord correspondientes a octubre de 2025, con los datos de Labora y Sepe, reflejan una evolución positiva del mercado laboral en Alboraya, que se consolida como uno de los municipios más dinámicos de l'Horta Nord.

El municipio mantiene una tendencia favorable en la creación de empleo, con una reducción de 63 personas desempleadas respecto a octubre de 2024, situándose el total en 1.024 parados. Esta evolución positiva coincide con la mejora general en la comarca, donde el desempleo ha descendido en 1.130 personas en el último año.

Alboraya destaca por su elevada actividad contratadora, con 471 contratos formalizados durante el mes de octubre, lo que le convierte en uno de los municipios con mayor volumen de contratación de la comarca. La distribución de la contratación por sexos muestra un equilibrio significativo, con 253 contratos para hombres y 218 para mujeres, reflejando una participación activa de ambos sexos en el mercado laboral local.

El perfil del empleo en Alboraya se caracteriza por su sólida base en el sector servicios, que representa el 76,25% del total, acorde con la estructura económica comarcal donde este sector concentra el 74% de la población ocupada.

Estos datos confirman la progresiva consolidación del mercado laboral de Alboraya en el contexto postpandemia, apoyada por las medidas de la reforma laboral que han impulsado la estabilidad en el empleo en toda la comarca.