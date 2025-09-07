Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las actividades de la Escuela de Verano del MARQ. LP

Lleno total en la Escuela de Verano del MARQ

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:26

La campaña de actividades estivales en el Museo Arqueológico de Alicante ha concluido su vigésimo primera edición con un lleno total tras la participación de 355 niños y niñas con edades comprendidas entre los seis y los doce años. Promovida desde la Fundación CV MARQ, a través de su Unidad de Didáctica y el Club Llumiq, la Escuela de Verano del MARQ ha ofrecido a lo largo de este verano, a un máximo de 45 menores inscritos por semana, una campaña de ocio y cultura que se ha extendido durante julio y agosto. Como ha explicado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, durante este período se han llevado a cabo talleres, juegos, actividades, gyncanas, pruebas y visitas guiadas «que han servido para dar a conocer la historia de la antigua ciudad de Alicante a través de la exposición temporal 'Ciudades de Luz. Ákra Leuké, Lucentum, Laqant'». Veranea en el MARQ, inaugurada el 30 de junio y clausurada el pasado 22 de agosto, ha desarrollado sus actividades en los jardines del museo, así como en sus salas permanentes y temporales. Propuestas como juegos en el exterior, visualización de audiovisuales, visita a las salas temporales y permanentes gynkanas y distintos talleres han formado parte del programa.

