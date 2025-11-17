Licitada la construcción del IES número 2 y la urbanización del sector

Extras. LA POBLA DE VALLBONA Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:18 Compartir

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona sigue dando pasos para que el IES número 2 comience a ser una realidad esta legislatura. En los últimos días se ha lanzado la licitación para la construcción de esta infraestructura y la urbanización del sector por 16.688.755 euros una de las inversiones más importantes realizadas en el municipio gracias al trabajo conjunto con la Generalitat Valenciana.

En este sentido, el alcalde de la Pobla de Vallbona, Abel Martí, se ha mostrado «orgulloso» de anunciar que, tras todo el trabajo administrativo realizado desde cero durante la primera mitad de la legislatura, «por fin el IES número 2 comienza a materializarse».

«Ahora se inicia una nueva etapa, en la que veremos las primeras máquinas en el terreno y trabajaremos para que las obras avancen de manera favorable», ha señalado el alcalde, que también ha destacado el trabajo conjunto con la conselleria de Educación y la Generalitat.

Con este proyecto, la Pobla se posicionará como un referente educativo en la comarca. Se trata de una apuesta clara del gobierno municipal por la educación, que se complementa con otras inversiones, como la reciente reforma y mejora del CEIP Lluís Vives y el impulso al IES La Vereda, donde se han licitado recientemente nuevas aulas técnicas y sistemas de climatización, con una inversión superior a 1.800.000 euros.

El centro educativo contará con una capacidad para 810 alumnos, respondiendo así al creciente aumento demográfico de la zona y reforzando la oferta educativa del municipio.

El edificio tendrá cuatro plantas, con 16 aulas de ESO, seis aulas de Bachillerato y dos aulas destinadas a ciclos formativos. Las instalaciones estarán completamente equipadas y adaptadas a las necesidades educativas actuales. En total, el instituto dispondrá de 8.200 metros cuadrados de superficie cerrada y 10.800 cuadrados de espacios abiertos. Además, incluirá una pista polideportiva de 1.400 cuadrados cafetería, sala multiuso con aforo para 150 personas y un pabellón deportivo capaz de acoger grandes acontecimientos del municipio.