Unas jornadas culturales comprometidas con la memoria democrática

Extras. QUART DE POBLET Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:06 Compartir

Quart de Poblet vuelve a abrir un espacio de diálogo y memoria con la celebración de las Jornadas de Memoria Democrática, una cita que une investigación, cultura y participación ciudadana en el marco del Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura, conmemorado el pasado 31 de octubre.

El próximo 7 de noviembre, la Casa de Cultura acogerá dos conferencias dedicadas a comprender y recuperar la huella cultural y humana de aquellos años. A las 17.30 horas, la profesora de la Universitat de València, Mireia Ferrer, ofrecerá la ponencia 'L'art valencià en temps de guerra' una mirada al papel del arte como herramienta de resistencia y expresión en los años del conflicto. A continuación, a las 18.30 horas, el historiador local Pedro Gascón impartirá la conferencia 'Les víctimes del franquisme a Quart de Poblet', resultado de un trabajo de investigación que rescata las historias personales y colectivas silenciadas por la dictadura.

Las jornadas continuarán el 14 de noviembre, también en la Casa de Cultura, con la presentación del libro 'Lecciones robadas, el cómic', organizada por la asociación Libros con Memoria. La sesión, que comenzará a las 18 horas, contará con la participación de Luis Vivas, profesor de Historia en Quart de Poblet y coordinador del proyecto, junto a jóvenes del municipio que han colaborado como guionistas y dibujantes valencianos en esta obra colectiva. Este cómic, nacido del trabajo educativo y de la memoria viva, se erige como un puente entre generaciones, una invitación a mirar el pasado desde la creatividad, el arte y el compromiso social.

El Ayuntamiento de Quart de Poblet refuerza su compromiso con la memoria democrática como pilar de una sociedad justa y cohesionada. A través de políticas activas de recuperación de la memoria histórica y de actividades educativas y culturales en colaboración con asociaciones y ciudadanía, el Gobierno municipal defiende que preservar la Memoria Democrática es la expresión de la libertad, la reivindicación de la lucha ciudadana por los derechos y libertades, y la base para fortalecer la convivencia y el progreso de nuestra sociedad.

Por ese motivo, estas jornadas consolidan a Quart de Poblet como un referente en la defensa de la memoria democrática. Un municipio que entiende el recuerdo no como un ejercicio de nostalgia, sino como un acto de justicia, reconocimiento y esperanza compartida.