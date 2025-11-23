Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Actividad formativa organizada por la Cátedra de Empresa y Humanismo de la Universitat de València. LP

Una jornada para impulsar el liderazgo empresarial

Alzira acoge el próximo jueves una cita formativa dirigida a los equipos directivos de empresas y que abordará retos sobre transformación y competitividad

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:55

Caixa Popular, en colaboración con la Cátedra de Empresa y Humanismo de la Universitat de València (UV), organiza una nueva jornada formativa dirigida a los equipos directivos de empresas del entorno valenciano, con el objetivo de abordar los retos más actuales en materia de liderazgo y gestión en un contexto marcado por la transformación tecnológica y la competitividad global.

La sesión, que se celebrará el próximo jueves 27 de noviembre a las 9:30 horas en el Restaurante Vistoso de Alzira, llevará por título 'Liderazgo 3.0: Personas, tecnología y resultados'. Este encuentro está especialmente diseñado para directores generales, gerentes, responsables de áreas funcionales y responsables de sostenibilidad, que buscan actualizar sus conocimientos y herramientas para liderar con éxito en la nueva era digital. La entrada es libre hasta completar aforo con inscripción previa en el siguiente enlace: https://www.caixapopular.es/va/form/jornadabancaempresa. El ponente será José Juan Aguado, licenciado en Ciencias Empresariales y MBA, profesor colaborador en liderazgo en instituciones de prestigio como la Universitat de València, ESIC, EDEM Business School y la Universitat d'Alacant (UA). Aguado compartirá las claves más recientes para dirigir equipos en entornos complejos, donde la tecnología, la innovación y la gestión del talento son factores determinantes para alcanzar resultados sostenibles.

Durante la jornada se abordarán cuestiones como cómo integrar la tecnología en la gestión de personas sin perder el enfoque humano, estrategias para mejorar la competitividad empresarial en mercados cambiantes, o herramientas para potenciar el liderazgo adaptativo y la toma de decisiones en entornos digitales.

Con esta iniciativa, Caixa Popular reafirma su compromiso con el desarrollo empresarial y la formación continua de los equipos directivos, contribuyendo a fortalecer el tejido económico valenciano y a impulsar modelos de gestión basados en la sostenibilidad y la innovación.

