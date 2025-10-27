Inversión de 50,9 millones de euros directa a los municipios de la provincia

Extras. CASTELLÓN Lunes, 27 de octubre 2025, 00:10 Compartir

Marta Barrachina garantiza los Fondos de Cooperación Municipal, para la lucha contra el Despoblamiento y para Municipios Turísticos con una inversión de 50,9 millones de euros directa a los municipios, pese a la infrafinanciación del Gobierno de España a los ayuntamientos de la provincia. La presidenta de la Diputación de Castellón convocó el pasado jueves a los medios de comunicación para anunciar que «más que nunca», la institución provincial está al lado del municipalismo.

«Desde el inicio de la legislatura me comprometí a conseguir una Diputación ágil, útil y próxima, y hoy podemos decir con orgullo que lo estamos haciendo realidad». La presidenta de la institución provincial inició así su intervención, destacando además que el Gobierno Provincial sigue trabajando con el mismo compromiso: «Poner la institución al servicio de la gente de nuestra provincia».

Marta Barrachina explicó que el año pasado, sobre estas fechas, «la máxima urgencia que teníamos encima de la mesa era el problema del agua», y fue por ello que la elaboración del presupuesto estuvo encaminada a solventar dicho problema y lograr garantizar este recurso tan imprescindible y vital para el conjunto de la ciudadanía.

«A día de hoy nos encontramos encima de la mesa otro problema impuesto desde arriba, que afecta a la Diputación y a todos los ayuntamientos de la provincia en nuestro día a día. Os hablo de la infrafinanciación local y de las reglas fiscales impuestas por el Gobierno de España», afirmó la presidenta de la institución provincial, quien subrayó además que «las administraciones locales vivimos tiempos difíciles, con muchas limitaciones injustas impuestas por el Gobierno de España, pero vamos a trabajar con más determinación que nunca».

La presidenta de la Diputación explicó la situación actual de la institución provincial, la cual cuenta con deuda cero y, además de ello, cuenta con 18 millones de euros que no puede destinar en beneficio de los castellonenses como consecuencia de las reglas fiscales que han sido impuestas por el Gobierno Central.