Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de La Primitiva deja dos premios de 83.000 euros en dos provincias
Instalaciones del El Espaid'Art Contemporani El Castell(ECA) de Riba-roja de Túria. LP

'Int3rmit3ncias' llena de arte el ECA de Riba-roja

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:10

Comenta

El Espai d'Art Contemporani El Castell (ECA) de Riba-roja de Túria ha inaugurado 'Int3rmit3ncias', una propuesta desarrollada por la comunidad cisma.art-Comunidad de Innovación, Sinapsis y Mediación en las Artes-, que convierte este emblemático espacio cultural en un laboratorio expandido de experimentación artística, tecnológica y sonora. El evento ha contado con la presencia destacada del alcalde de Riba-roja, Robert Raga, el concejal de Arte y Cultura, José Manuel Vila, así como con el nuevo consejo asesor formado por destacadas personalidades del mundo del arte y la cultura como Ester Alba Pagán, Salomé Cuesta Valera, Manolo Gil Desco y la galerista Ana Serratosa Luján.

'Int3rmit3ncias' no es una exposición, sino un acontecimiento de experiencias híbridas que reúne a artistas de trayectoria internacional y emergente en un mismo escenario, articulando arte sonoro, instalaciones, performance audiovisual, pedagogía expandida y pensamiento crítico. Desde un prisma transdisciplinar, emerge una creatividad y colaboración permanente, para dar cabida a diferentes formas de arte que convergen y se transforman a través de la sinergia y la innovación.

El ECA de Riba-roja se transforma hasta 11 de enero en un lugar donde lo analógico y lo digital, lo ritual y lo experimental, lo lúdico y lo tecnológico se encuentran para abrir nuevas formas de percepción y diálogo con el presente, con propuestas del colectivo TarsLab, el duo holandés, Bosch & Simons y los artistas Teresa Tomás, Silvana Andrés, Rubén García Villaplana, Ari Barrera y M3T4-ANG3L.

El evento inaugural ha convertido el Espai d' Art Contemporani, El Castell, en una extraordinaria experiencia sensorial para el visitante gracias a la variedad de las propuestas artísticas y a la puesta en escena de la música en directo del artista sonoro y luthier Dr. Truna -Andrés Blasco Ramos-, que presentó 'Trío Truna (TX³)', una performance audiovisual en directo que ha combinado esculturas sonoras, proyecciones de clones y video. El patio del Castell ha sido el escenario de 'Revendless', un directo organizado por María Gras, que ha combinado música electrónica experimental, improvisación y acción preformativa. La artista quiso intervenir el espacio arquitectónico con un ritual sonoro, donde lo efímero se convirtió en experiencia colectiva. Durante su intervención, el alcalde de Riba-roja, Robert Raga ha subrayado el compromiso permanente del gobierno municipal por seguir impulsando y desarrollando interesantes iniciativas culturales en el ECA que «reafirma su papel como espacio de experimentación y pensamiento compartido, consolidando una apuesta por expandir los límites entre arte, ciencia, tecnología y comunidad».

Un renovado Consejo formado por destacadas personalidades del ámbito académico y artístico valenciano rige la programación de este espacio cultural desde su aprobación el Pleno Municipal el pasado 7 de julio. El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, ha querido dar continuidad al proyecto cultural iniciado en 2017, tras la dimisión del anterior directiva y mantiene el compromiso del gobierno municipal de ofrecer al público proyectos expositivos de calidad y de consolidar este proyecto desde la voluntad de explorar nuevas tendencias artísticas, ofreciendo oportunidades a las jóvenes figuras emergentes.

El nuevo consejo está formado por la historiadora de arte y vicerrectora de Cultura y Deportes de la Universitat de València (UV), Ester Alba Pagán, la reconocida artista y vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universitat Politécnica de Valencia (UPV), Salomé Cuesta Valera, el escritor y gestor cultural, licenciado en Historia del Arte y director de la Feria del Libro de Valencia, Manolo Gil Desco, y la directora desde hace más de 20 años de una de las galerías de arte más prestigiosas de nuestro país, Ana Serratosa Luján. El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga está al frente del consejo como presidente y el director del Conservatorio Profesional Municipal de Música, Juan José Campos, continúa como secretario del nuevo órgano, que se ha reforzado con la incorporación del concejal de Arte y Cultura, José Manuel Vila y la técnica de Cultura municipal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  3. 3 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  4. 4

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  5. 5

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  6. 6 El histórico récord que se ha batido en Valencia
  7. 7

    Un amasijo de desolación y chatarra junto a la A-3
  8. 8

    La familia valenciana de un divo como Raphael
  9. 9

    Mayrén y los famosos: un mundo de amantes, drogas y mucho alcohol
  10. 10 La comedia con la que Jack Nicholson ganó un Oscar se emite este domingo en televisión: «Imprescindible y deliciosa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'Int3rmit3ncias' llena de arte el ECA de Riba-roja

&#039;Int3rmit3ncias&#039; llena de arte el ECA de Riba-roja