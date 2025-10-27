'Int3rmit3ncias' llena de arte el ECA de Riba-roja

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:10 Comenta Compartir

El Espai d'Art Contemporani El Castell (ECA) de Riba-roja de Túria ha inaugurado 'Int3rmit3ncias', una propuesta desarrollada por la comunidad cisma.art-Comunidad de Innovación, Sinapsis y Mediación en las Artes-, que convierte este emblemático espacio cultural en un laboratorio expandido de experimentación artística, tecnológica y sonora. El evento ha contado con la presencia destacada del alcalde de Riba-roja, Robert Raga, el concejal de Arte y Cultura, José Manuel Vila, así como con el nuevo consejo asesor formado por destacadas personalidades del mundo del arte y la cultura como Ester Alba Pagán, Salomé Cuesta Valera, Manolo Gil Desco y la galerista Ana Serratosa Luján.

'Int3rmit3ncias' no es una exposición, sino un acontecimiento de experiencias híbridas que reúne a artistas de trayectoria internacional y emergente en un mismo escenario, articulando arte sonoro, instalaciones, performance audiovisual, pedagogía expandida y pensamiento crítico. Desde un prisma transdisciplinar, emerge una creatividad y colaboración permanente, para dar cabida a diferentes formas de arte que convergen y se transforman a través de la sinergia y la innovación.

El ECA de Riba-roja se transforma hasta 11 de enero en un lugar donde lo analógico y lo digital, lo ritual y lo experimental, lo lúdico y lo tecnológico se encuentran para abrir nuevas formas de percepción y diálogo con el presente, con propuestas del colectivo TarsLab, el duo holandés, Bosch & Simons y los artistas Teresa Tomás, Silvana Andrés, Rubén García Villaplana, Ari Barrera y M3T4-ANG3L.

El evento inaugural ha convertido el Espai d' Art Contemporani, El Castell, en una extraordinaria experiencia sensorial para el visitante gracias a la variedad de las propuestas artísticas y a la puesta en escena de la música en directo del artista sonoro y luthier Dr. Truna -Andrés Blasco Ramos-, que presentó 'Trío Truna (TX³)', una performance audiovisual en directo que ha combinado esculturas sonoras, proyecciones de clones y video. El patio del Castell ha sido el escenario de 'Revendless', un directo organizado por María Gras, que ha combinado música electrónica experimental, improvisación y acción preformativa. La artista quiso intervenir el espacio arquitectónico con un ritual sonoro, donde lo efímero se convirtió en experiencia colectiva. Durante su intervención, el alcalde de Riba-roja, Robert Raga ha subrayado el compromiso permanente del gobierno municipal por seguir impulsando y desarrollando interesantes iniciativas culturales en el ECA que «reafirma su papel como espacio de experimentación y pensamiento compartido, consolidando una apuesta por expandir los límites entre arte, ciencia, tecnología y comunidad».

Un renovado Consejo formado por destacadas personalidades del ámbito académico y artístico valenciano rige la programación de este espacio cultural desde su aprobación el Pleno Municipal el pasado 7 de julio. El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, ha querido dar continuidad al proyecto cultural iniciado en 2017, tras la dimisión del anterior directiva y mantiene el compromiso del gobierno municipal de ofrecer al público proyectos expositivos de calidad y de consolidar este proyecto desde la voluntad de explorar nuevas tendencias artísticas, ofreciendo oportunidades a las jóvenes figuras emergentes.

El nuevo consejo está formado por la historiadora de arte y vicerrectora de Cultura y Deportes de la Universitat de València (UV), Ester Alba Pagán, la reconocida artista y vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universitat Politécnica de Valencia (UPV), Salomé Cuesta Valera, el escritor y gestor cultural, licenciado en Historia del Arte y director de la Feria del Libro de Valencia, Manolo Gil Desco, y la directora desde hace más de 20 años de una de las galerías de arte más prestigiosas de nuestro país, Ana Serratosa Luján. El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga está al frente del consejo como presidente y el director del Conservatorio Profesional Municipal de Música, Juan José Campos, continúa como secretario del nuevo órgano, que se ha reforzado con la incorporación del concejal de Arte y Cultura, José Manuel Vila y la técnica de Cultura municipal.