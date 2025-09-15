Homenaje a la Virgen de la Cabeza y a San Miguel

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:11 Compartir

Los últimos días del mes de septiembre son de fiesta en Burjassot. El municipio vive con fervor y con emoción las fiestas en honor de la Virgen de la Cabeza, su patrona y San Miguel, ya que el día 29 de septiembre es preludio de la fiesta grande del municipio. Los actos en honor de la Virgen comenzarán el viernes 19 de septiembre con la tradicional Bajada, solemne procesión que discurre desde la ermita hasta la parroquia de San Miguel Arcángel. Previamente, a las 19 horas, se celebrará una misa en la propia ermita, en la que el protagonismo será para la Junta del Novenario y las Clavariesas de la Virgen de la Cabeza 2025; misa que será cantada por el Cor Ciutat de Burjassot. Tras la Bajada, del 20 al 28 de septiembre tendrá lugar la Novena de la Virgen de la Cabeza, que comenzará cada día a las 19.30 horas, con el rezo del Rosario y a las 20 horas, con la celebración de la eucaristía en la parroquia de San Miguel.

El lunes 29 de septiembre estará protagonizado por la celebración de la festividad de San Miguel Arcángel. Una jornada festiva que comenzará a las 8 horas, con el volteo general de campanas y el pasacalles de música y tracas protagonizado por la Clavaría de San Miguel Arcángel 2025 que estará acompañada por las Clavariesas de la Virgen de la Cabeza. A las 19 horas será la concentración de los Clavarios en la plaza Emilio Castelar -Ayuntamiento- para dirigirse a la parroquia de San Miguel donde, a las 19.30 horas, tendrá lugar la misa en honor del santo. La misa estará canta por el Cor Parroquial de Sant Miquel. A continuación, la procesión con la imagen del santo, por el recorrido habitual -plaza Els Furs, Jorge Juan, Maestro Mallach, plaza Sequera, Obispo Muñoz y plaza de Els Furs-. Al finalizar, se disparará un ramillete de fuegos artificiales.

El día grande de las fiestas en honor de su patrona, la Virgen de la Cabeza, lo vivirá Burjassot el martes 30 de septiembre cuando, después del volteo general de campanas, y tras la recogida de las Clavariesas de la Virgen, que se dirigirán en pasacalles hasta la Parroquia de San Miguel desde la plaza Emilio Castelar -Ayuntamiento- celebre su misa mayor en la parroquia a las 12 horas. La misa estará cantada también por el Cor Parroquial de Sant Miquel.

Finalizada la eucaristía, sobre las 14 horas, se podrá disfrutar de una 'mascletà' que se disparará en la calle Pintor Goya, con la colaboración del Ayuntamiento de Burjassot. Por la tarde, a las 20. horas, será la procesión en la que la imagen de la patrona regresará a la ermita, acompañada por las imágenes de San Miguel y del patrón de Burjassot, Sant Roc. Estarán acompañados por la Agrupación Musical Los Silos.

El día de fiesta concluirá con la Pujà i Rodà de Sant Roc, a partir de las 23 horas. La salida será desde la parroquia de San Miguel y, tras ambos actos, Sant Roc llegará a la ermita donde descansará hasta el próximo año.