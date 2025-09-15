Homenaje a Queen con el espectáculo audiovisual de Fat Bottomed Boys

Extras. GODELLA Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:12 Compartir

El próximo sábado 20 de septiembre, a las 19.30 horas, el Teatro Capitolio de Godella acogerá un gran homenaje a Queen con el espectáculo audiovisual del grupo tributo Fat Bottomed Boys, que contará con la colaboración de la Banda del Casino Musical de la localidad, dirigida por Raúl Martín. La actuación realizará un recorrido por las obras más emblemáticas del grupo británico en formato sinfónico, como 'Radio Ga Ga', 'Bohemian Rhapsody', 'The Show Must Go On' e 'Innuendo', entre otras.

El espectáculo audiovisual de aproximadamente 85 minutos de duración conjuga en un mismo escenario las formaciones de banda de rock, coro, voz solista y banda de música de instrumentos de viento y percusión.

La venta de entradas ya está disponible en www.taquillagodella.es.