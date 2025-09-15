Héctor Chilet, a París a pie: 1.400 kilómetros en 29 días

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:11 Compartir

El pasado lunes, el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, recibió en el despacho noble del ayuntamiento a Héctor Chilet, un camarero 'albalenc' de 53 años que acaba de completar el reto Albal-París caminando. Se trata de una caminata de más de 1.399 kilómetros en un total de en 29 días, sin asistencia y pernoctando a la intemperie, de los que Chilet logró realizar 1.100 y los últimos 300 se vio obligado a realizarlos haciendo autostop y en tren.

La aventura no estuvo exenta de dificultades. La primera noche tras cruzar la frontera, Chilet perdió su teléfono móvil y tuvo que guiarse con un mapa de carreteras al no disponer de GPS. Una vez llegado a París, compró un teléfono de prepago, pero mientras esperaba un autobús le sustrajeron la tarjeta de crédito, quedándose con solo 14 euros en el bolsillo. Además, dos etapas de su viaje las realizó con fiebre debido a la lluvia que lo sorprendió en el camino y una mañana tuvo un despertador un tanto singular, ya que lo despertó un jabalí que olisqueaba su cara mientras dormía.

Esta no es la primera gran hazaña de Chilet. En 2023, cruzó España desde Albal hasta Santiago de Compostela, recorriendo 964 kilómetros, también solo y durmiendo al aire libre. Para afrontar estas caminatas, lleva una mochila mínima: dos pantalones largos, tres camisetas, una sudadera y zapatillas deportivas, y recorre más de 40 kilómetros diarios con la única ayuda de unos bastones para caminar.

Chilet comenta que su trabajo en la residencia Galileo Galilei, en el campus de la Universidad Politècnica de València (UPV), le permite mantener un ritmo constante de entrenamiento, ya que diariamente recorre más de 15 kilómetros. Su familia, desde Albal, seguía sus pasos a través de un localizador GPS.

Su próxima aventura ya está en mente: Albal-Roma, una ruta de 1.728 kilómetros que planea realizar en dos etapas, en años consecutivos. A pesar de no contar con ningún tipo de patrocinio, Héctor considera la posibilidad de buscar algún apoyo para poder alojarse en hoteles o hostales para descansar mejor y poder cargar sus dispositivos electrónicos sin depender de bares o cafeterías, o incluso de una placa solar portátil que adquirió este año. Actualmente, espera una operación de rodilla debido a un menisco roto y desgaste de rótula, pero confía en que, una vez recuperado, podrá seguir recorriendo el mundo a pie.

El propio Chilet reconoce que cada reto supone un aprendizaje tanto práctico como personal. Prefiere realizarlos solo, ya que es su manera de disfrutar de sus vacaciones y le permite tomar decisiones de forma autónoma, sin ralentizar el viaje. Cada día, comparte sus experiencias y anécdotas a través de un cuaderno de bitácora en Instagram.

Héctor Chilet no solo ha demostrado que la perseverancia y la pasión pueden superar cualquier obstáculo, sino que también nos recuerda que los límites muchas veces los pone uno mismo. Con cada kilómetro recorrido, este valiente caminante de Albal sigue escribiendo su propia historia de esfuerzo, independencia y superación. Su próxima aventura hacia Roma promete nuevas pruebas y aprendizajes, pero, si algo ha quedado claro, es que Héctor seguirá caminando, desafiando distancias y mostrando que la verdadera hazaña está en nunca rendirse.