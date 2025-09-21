Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Presentación de la guía. LP

La guía de perspectiva de género del Pla Obert despierta el interés de País Vasco

VALENCIA

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:45

La Diputación de Valencia ha presentado esta semana la primera guía de perspectiva de género vinculada a un programa inversor, en este caso el Pla Obert y sus 350 millones de euros para que los municipios mejoren sus infraestructuras, equipamientos y servicios. La iniciativa pionera de las áreas de Cooperación e Igualdad que dirige la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha despertado el interés del Gobierno Vasco, «una institución referente en políticas de igualdad aplicadas al urbanismo y el planeamiento», destaca Enguix. 'Urbanismo con Perspectiva de Género. Aplicación en los Municipios' es un documento elaborado por la arquitecta urbanista de la UPV Inés Novella y la directora de la Cátedra Unesco de Género de la Universidad Politécnica de Madrid, Inés Sánchez de Madariaga, con la financiación de la Diputación. La corporación provincial la pone a disposición de los ayuntamientos en formato digital, para facilitar el conocimiento de las recomendaciones y buenas prácticas que recoge la guía con el objetivo de mejorar la calidad de vida en los pueblos y ciudades de las comarcas valencianas.

Inés Novella, que ha trabajado con el Gobierno Vasco en distintos proyectos, explica que el ejecutivo con sede en Vitoria «valora muy positivamente que una institución intermedia como la Diputación de Valencia impulse esta guía, y que además la vincule a un plan de ayudas económicas a los ayuntamientos». «El País Vasco es una de las autonomías que más ha desarrollado políticas urbanistas desde una perspectiva feminista e igualitaria, y ha mostrado un interés real».

