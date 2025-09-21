Futur Província impulsa el desarrollo económico y la competitividad de la provincia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:45 Compartir

«Con Futur Província ponemos las luces largas, aceleramos el motor y preparamos a Castellón para los retos que vienen, con decisión y ambición». Así lo ha subrayado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, en el acto de presentación del Plan Futur Província, una iniciativa estratégica de la institución provincial diseñada para impulsar el desarrollo económico de la provincia, maximizando su competitividad, resiliencia y capacidad para atraer inversiones.

A lo largo de los últimos meses, la compañía adjudicataria del servicio de elaboración, implantación y acompañamiento del plan estratégico, Co-Enable, ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo orientado a identificar, de forma profesional, hacia dónde debe avanzar la provincia de Castellón en los próximos años, así como analizar en profundidad aquellos sectores estratégicos con mayor potencial de implantarse en esta tierra, tanto aquellos ya presentes como nuevos sectores.

El proceso ha permitido examinar, del mismo modo, el papel que deben desempeñar los distintos agentes privados y públicos relevantes de Castellón, así como la propia institución provincial, y qué acciones son necesarias para consolidar un modelo de crecimiento sostenible para que esta provincia siga creciendo y con ella todos los castellonenses.

«Es un proyecto que es mucho más que un documento», ha incidido la dirigente provincial, quien ha subrayado además que, este plan no es un simple papel con diagnósticos y cifras. Es el resultado de un año de trabajo intenso, de reflexión compartida, de escucha activa».

Y es que, las oportunidades y acciones identificadas en el plan, adicionalmente a una profunda investigación y revisión de documentación especializada, surgen de un proceso participativo que incluyó más de 55 reuniones con agentes económicos locales. Como ha explicado Marta Barrachina, «ha sido un proceso vivo, abierto y participativo. Hemos salido al territorio, hemos hablado con quienes cada día sostienen el pulso de Castellón: con agricultores y ganaderos, con empresarios y autónomos, con ayuntamientos grandes y pequeños, con asociaciones y colectivos sociales. Hemos analizado datos, sí, pero también hemos escuchado historias y hemos recogido sueños. Y todo eso está aquí, reflejado en Futur Província».

La presidenta Marta Barrachina ha indicado que la Diputación de Castellón ha impulsado el plan «porque ejercer liderazgo institucional no es una opción, es un deber. Porque el servicio público no se mide solo en el presente, sino también en la capacidad de anticiparse al futuro. Y porque ni podemos ni queremos quedarnos inmóviles ante un cambio de paradigma global que está transformando el mundo».

El resultado de ese esfuerzo compartido es el plan Futur Província, un documento que se estructura en varias etapas, siendo la primera un análisis de la provincia estableciendo los principales datos macroeconómicos y su evolución así como la distribución del territorio.