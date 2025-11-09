La Fundación Ateneu albergará un centro pionero para personas con daño cerebral

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:21 Compartir

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha visitado mañana la Asociación-Fundación de Daño Cerebral Adquirido Ateneu Castelló, que se encuentra en las instalaciones de Tetuán XIV. Una visita en la que la primera edila ha estado acompañada por el concejal de Patrimonio, Vicent Sales, y por la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, además de la presidenta de Ateneu, Amalia Diéguez; la directora de Ateneu, Verónica Lara, además de directora general de las Personas con Discapacidad y la directora territorial de Bienestar Social, María José Arquimbau.

Esta visita ha servido para formalizar la concesión a la Fundació Dany Cerebral Ateneu Castelló de la Comunitat Valenciana para el uso privativo de parte del edificio H-4 del antiguo acuartelamiento Tetuán XIV, con lo que esta entidad podrá ver ampliadas sus instalaciones. En concreto, se trata del uso de unos 1.200 m² que se suman a los que está utilizando en la actualidad Ateneu para llevar a cabo su actividad.

«Una cesión del uso, por un periodo de 15 años, que servirá para dar un nuevo impulso a la labor de la asociación y su Fundación. Y que va a permitir desarrollar esta labor en mejores condiciones, con más espacio, pudiendo albergar más medios y atender a más personas que en la actualidad», ha apuntado la alcaldesa.

Begoña Carrasco también ha anunciado que «en el presupuesto del próximo año 2026, vamos a incluir una partida específica para ayudar a la puesta en marcha de las nuevas instalaciones de Ateneu, con los primeros 100.000 euros que vamos a entregar a Ateneu, que provendrán del área de Bienestar Social concejalía de Bienestar Social, para que ese sueño se pueda convertir en realidad».

Al mismo tiempo, Carrasco ha recordado que «el proyecto tiene un presupuesto cuantioso» y ha apelado a que la sociedad castellonense se involucre también en el apoyo a la iniciativa: «Un llamamiento a la solidaridad, ya que Castellón es muy solidario y siempre está cuando se le necesita». La alcaldesa también ha querido insistir en que «hoy atendemos las reivindicaciones, las peticiones de la asociación y de las familias que atiende. Un espacio cedido que servirá para hacer realidad un Centro de Rehabilitación para la Autonomía Personal y la Participación Social (Crapps). Un nuevo centro que será pionero, ya que será el primero de este tipo en la Comunitat Valenciana y de los pocos existentes en toda España. Y tendremos el orgullo de que sea aquí, en Tetuán XIV, en la ciudad de Castellón, donde se ponga en marcha». La alcaldesa ha afirmado que se trata de «una jornada histórica para Ateneu y también para la ciudad de Castellón. Un día del que queremos hacer también partícipe a toda la ciudad, ya que se trata de una noticia que supone el inicio de una nueva etapa».

Carrasco ha trasladado a los presentes que «el Ayuntamiento quiere soñar siempre a vuestro lado para que las vidas de nuestros vecinos con daño cerebral sean mejores, tengan mayor calidad de vida y cambien. El patrimonio es de los castellonenses y qué mejor que ponerlo al servicio de Ateneu que lleva tantos años luchando por una vida más justa para todas las personas de la ciudad y de la provincia».

En nombre de Ateneu ha intervenido su presidenta, Amalia Diéguez, quien ha agradecido en primer lugar la colaboración del Ayuntamiento de Castellón y ha resaltado el dato de que «una de cada cinco personas tiene o tendrá daño cerebral adquirido a lo largo de su vida. Es por ello la necesidad imperiosa que hay de que existan recursos especializados como estos. Y estamos trabajando en colaboración con el Ayuntamiento de Castellón para que podamos participar socialmente de manera activa».

La presidenta de Ateneu ha recordado que «hoy iniciamos con ilusión la campaña 'Juntos por la salud cerebral', un movimiento que busca inspirar a las empresas y a la sociedad a cuidar la mente tanto como el cuerpo. Porque prevenir es cuidar y cuidar es construir futuro». «Con esta iniciativa, cada empresa que se sume no solo estará apostando por el bienestar de sus personas, sino también aportando a la rehabilitación del nuevo espacio del Crapps, un lugar que dará esperanza y vida a quienes más lo necesitan», ha resumido la responsable de Ateneu.