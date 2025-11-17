El Foro Nacional de Ciencia Ciudadana muestra la relación ciudad-científicos

Extras. OROPESA DEL MAR Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:18 Compartir

El Tempus Blue Tech Zone de Oropesa del Mar acogió el jueves el Foro Nacional de Ciencia Ciudadana, una referencia para el diálogo y colaboración entre la ciudadanía, la comunidad científica y las instituciones públicas. Organizado por la Universitat Jaume I y el Ayuntamiento de Oropesa del Mar, el evento ha sido diseñado para reforzar el rol de la ciencia ciudadana en el diseño de las políticas públicas en ámbitos como la sostenibilidad, la cultura, la salud y el medio ambiente.

En la inauguración tomaron parte el alcalde de Oropesa, Rafael Albert; el director general de Innovación de la Generalitat, Juan José Cortés y el vicerrector de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica, David Cabedo. Albert subrayó que el encuentro «celebra la unión entre el conocimiento científico y la participación ciudadana; la ciencia ciudadana implica muchos ámbitos, entre ellos la educación ambiental, la salud pública o la innovación social, e implica a todos para formar parte de un futuro más sostenible». Por su parte, Cortés incidió en el despliegue de acciones de la Conselleria en este ámbito, resaltando la novedad de la incorporación de agentes de innovación de proximidad «para acercar la ciencia a los municipios más deshabitados». El director general puso en valor la aportación de los ciudadanos a la hora de trasladar información relevante a los científicos. Finalmente, Cabedo hizo hincapié en que desde la UJI «no solo apostamos por la investigación, sino que tenemos una convocatoria de proyectos específica dedicada a la ciencia ciudadana».