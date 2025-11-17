Formación del profesorado para la prevención de emergencias

Extras. CATARROJA Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:18 Compartir

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Catarroja ha acogido una jornada de formación dirigida a los miembros de la comunidad educativa sobre el Plan de Actuación Municipal frente a Inundaciones (PAM-IN) en centros educativos de todos los niveles. La sesión ha sido impartida por un equipo multidisciplinar coordinado por la UPV y formado por Carmen Grau Vila, Investigadora de la Universidad de Waseda (Japón); Yaiza Pérez, Dra. en Ciencias Sociales; José Sergio Palencia, Dr. en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; y Miguel Ángel Eguibar, profesor de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. El estudio identifica debilidades y enumera las acciones a adoptar para estar preparados ante una inundación. «Existen simulacros de incendio, pero no de inundación», señalaron los expertos. Por ello, se proponen las siguientes medidas: una formación anual al profesorado, un protocolo de comunicación oficial, simulacros frecuentes con estudiantes y al menos uno anual con las familias, y un listado de los alumnos más vulnerables. Está previsto que los docentes puedan hacer aportaciones a este estudio, tras lo cual se dará por definitivo ante el Ayuntamiento. En el PAM-IN se establecen la organización y procedimientos para proteger a la población ante emergencias de inundaciones y recoge los recursos, las zonas de riesgo, rutas de evacuación y procedimientos ante la alerta. El objetivo es garantizar la máxima protección de personas, bienes, medio ambiente y operatividad de los medios y recursos, municipales y privados frente a la emergencia. Es un plan obligatorio para los municipios con nivel de riesgo de inundación alto y medio, como el caso.