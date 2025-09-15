La feria gastronómica A Mos Redó estrena nueva ubicación

Extras. LLÍRIA Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:12 Compartir

La XXIV Feria A Mos Redó, que abrirá las fiestas patronales de San Miguel de Llíria, estrenará este año nueva ubicación. El gran evento gastronómico de la ciudad de la música se celebrará del 18 al 21 de septiembre en el parking de La Cultural. Un total de 13 expositores de establecimientos de hostelería, alimentación y ocio de la localidad ofrecerán durante estas jornadas una selección de los mejores productos gastronómicos de Llíria. La feria estará abierta los cuatro días desde las 19 horas.

Otra de las novedades esta edición será un 'showcooking' que desarrollarán las ciudades creativas de la Red Unesco en la modalidad de gastronomía, Dénia y Burgos.

El edil de Comercio, Joanma Miguel, ha señalado que el Ayuntamiento, con la colaboración de la Federació del Comerç de Llíria, «promueve cada año este evento como el magnífico escaparate de la gran oferta gastronómica y de ocio de nuestra ciudad, que se celebra dentro de las fiestas para disfrutarlas con la familia y las amistades».

Las jornadas estarán amenizadas con ambientación musical y también han preparado un programa de actividades infantiles. La Banda Juvenil Primitiva participará en su inauguración, el jueves 18 a las 19 horas. También actuarán los grupos Indian, Míticos El Tributazo -con un homenaje a Fito y Fitipaldis, Mclan y Los Rodríguez-, Cirugia Rock y Primavera Valenciana -en tributo a Obrint Pas y La Gossa Gorda-, así como los DJs Jovi y Claudia.