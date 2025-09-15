Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva deja 148.032,48 euros a un único jugador este domingo
Detalle del cartel de la feria. LP

La feria gastronómica A Mos Redó estrena nueva ubicación

Extras.

LLÍRIA

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:12

La XXIV Feria A Mos Redó, que abrirá las fiestas patronales de San Miguel de Llíria, estrenará este año nueva ubicación. El gran evento gastronómico de la ciudad de la música se celebrará del 18 al 21 de septiembre en el parking de La Cultural. Un total de 13 expositores de establecimientos de hostelería, alimentación y ocio de la localidad ofrecerán durante estas jornadas una selección de los mejores productos gastronómicos de Llíria. La feria estará abierta los cuatro días desde las 19 horas.

Otra de las novedades esta edición será un 'showcooking' que desarrollarán las ciudades creativas de la Red Unesco en la modalidad de gastronomía, Dénia y Burgos.

El edil de Comercio, Joanma Miguel, ha señalado que el Ayuntamiento, con la colaboración de la Federació del Comerç de Llíria, «promueve cada año este evento como el magnífico escaparate de la gran oferta gastronómica y de ocio de nuestra ciudad, que se celebra dentro de las fiestas para disfrutarlas con la familia y las amistades».

Las jornadas estarán amenizadas con ambientación musical y también han preparado un programa de actividades infantiles. La Banda Juvenil Primitiva participará en su inauguración, el jueves 18 a las 19 horas. También actuarán los grupos Indian, Míticos El Tributazo -con un homenaje a Fito y Fitipaldis, Mclan y Los Rodríguez-, Cirugia Rock y Primavera Valenciana -en tributo a Obrint Pas y La Gossa Gorda-, así como los DJs Jovi y Claudia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  2. 2 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  3. 3

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  4. 4 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  5. 5 Mercadona estrena sección este lunes en cuatro supermercados en España
  6. 6 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  7. 7

    Compromís acentúa su deriva
  8. 8 Los diez pueblos más frescos de la Comunitat Valenciana para huir del calor
  9. 9 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música
  10. 10 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La feria gastronómica A Mos Redó estrena nueva ubicación

La feria gastronómica A Mos Redó estrena nueva ubicación