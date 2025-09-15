Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Edificio de Bienestar Social, situado en el antiguo ayuntamiento. LP

Familias en Positivo fomenta la parentalidad positiva

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:11

El Ayuntamiento de Massanassa lanza el proyecto Familias en Positivo para ofrecer talleres de acompañamiento que tienen como objetivo fomentar la parentalidad positiva en familias con hijas e hijos entre cero y tres años, así como en familias con mujeres embarazadas. En ellos se abordarán aspectos importantes de la crianza con profesionales especialistas -matronas, pediatras, enfermeras, psicólogas y psicoterapeutas-, como son: las necesidades básicas de la infancia de cero a tres años, el desarrollo evolutivo, la alimentación y el sueño infantil, el vínculo afectivo, la estimulación física y el juego, los hábitos y rutinas desde el nacimiento, así como los límites, normas y manejo de las rabietas.

El inicio de esta iniciativa estaba previsto en noviembre del año pasado, siendo su sesión inaugural a pocos días del suceso de la dana. Así, desde los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de Massanassa se retoma esta actividad que tendrá lugar del 18 de septiembre -con la presentación del programa y sesión inaugural- al 13 de noviembre con un ciclo de 8 talleres cada jueves de 17.30 a 19 horas en el propio Centro de Servicios Sociales, ubicado en calle Mayor, 15. Además de contar con carácter gratuito, cada sesión contará con servicio de ludoteca y mesa de café y refrescos para las familias participantes.

Familias en Positivo nace con la idea de cumplir con objetivos como facilitar a las familias estrategias personales, emocionales y educativas que les permitan implicarse en la construcción de una dinámica de convivencia familiar y en el desarrollo de modelos parentales adecuados; promover conocimientos, actitudes y habilidades para la crianza de los y las menores, partiendo de sus vivencias, experiencias e ideas; posibilitar la cohesión de las familias, el personal educador y el personal sanitario en el proceso de su aprendizaje; y favorecer la creación de redes de apoyo entre las personas que participan en los talleres.

Según Unicef, la parentalidad positiva se refiere al comportamiento de madres y padres fundamentado en el interés superior de sus hijas e hijos, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que incluyen el establecimiento de límites que permitan su pleno desarrollo. El periodo entre cero y tres años es clave en el desarrollo infantil, puesto que es cuando se estructuran las bases fundamentales de la persona, es decir, el lenguaje, las habilidades sociales, las capacidades cognitivas y el desarrollo emocional y psíquico.

Esta actividad organizada por el Ayuntamiento de Massanassa es gratuita para familias con hijas e hijos con edades de cero a tres años, así como para familias con mujeres embarazadas. Las inscripciones se realizan a través del enlace: https://bit.ly/familiasenpositivo. Para mayor información y contacto, se podrá establecer a través del correo electrónico benestar.tecnic2@massanassa.es o el teléfono 961250787.

