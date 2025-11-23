'Espíritu Solidario', concierto homenaje a los voluntarios de la dana

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:56 Compartir

El director musical Hugo Chinesta estrenó el pasado 18 de octubre en el teatro Astoria de Chiva su concierto de homenaje a los voluntarios de la dana. Se trata de 'Espíritu Solidario', un pasodoble interpretado por personas que se volcaron para ayudar a los afectados por la catástrofe del 29 de octubre de 2024.

Son un total de 65 músicos entre los que hay técnicos en emergencias sanitarias, enfermeros médicos, policías locales y nacionales, guardias civiles, coordinadores de servicios en residencias de la tercera edad, técnicos de emergencias y protección civil, militares y también personas damnificadas por la riada.

Chinesta, natural de Aldaia, vivió en primera persona los terribles efectos que tuvo la Dana sobre su municipio. Pero también la ola de solidaridad que propició y a la que decidió rendir homenaje presentándose para dirigir este proyecto impulsado por CaixaBank, el Institut Valencià de Cultura (IVC) i la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV).

El aldaier de 48 años es profesor superior de Música y licenciado en Composición. Como compositor ha sido finalista en varios concursos y ha obtenido diferentes premios y menciones, destacando la obra 'Los Tres Reyes Magos', galardonada en 2020 en los World Music Awards de Los Angeles (EE.UU.), y 'El Ángel del Apocalipsis' y 'Medina Elvira', galardonas en 2021 y 2023, respectivamente, con la Silver Medall en estos World Music Awards de Los Angeles.

Chinesta ha sido director titular de las agrupaciones musicales Banda Juvenil de la Unión Musical de Aldaia, la Agrupación Musical Els Majors de l'Horta Sud, S.M La Tropical de Benigánim y UMC de Altura (Castellón). También ha sido galardonado como director en varios Certámenes con Cuatro menciones de Honor y varios primeros premios. En la actualidad, es director titular de La Lira de Alfarb, profesor titular de Composición de la Academia MP Music de Madrid, y Director de la Escuela de música de la Unión Musical de Aldaia.