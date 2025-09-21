Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ayuntamiento de Catarroja. LP

Una encuesta ciudadana ayudará a elaborar el Plan Municipal de Vivienda

CATARROJA

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:45

El Ayuntamiento de Catarroja ha puesto en marcha una encuesta ciudadana que servirá como base para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda, una herramienta clave para conocer la situación residencial del municipio y diseñar políticas más efectivas en esta materia. La encuesta ya está disponible en la web municipal y permanecerá activa hasta el 24 de octubre.

La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de Vivienda y Suelo de Catarroja y dentro de las acciones de la Agenda Urbana de Reconstrucción del programa Catarroja Avança. El objetivo es establecer un modelo habitacional más justo, sostenible y adaptado a las necesidades actuales de la ciudadanía.

Para la alcaldesa de la localidad, Lorena Silvent, «la participación es fundamental en este proceso». «Gracias a las respuestas de las personas participantes, el ayuntamiento tendrá una radiografía real de las necesidades, preferencias y retos de Catarroja en esta materia, lo que permitirá planificar medidas que den respuesta a las demandas en el municipio», ha señalado.

Para guiar en el proceso a las personas interesadas en participar en esta consulta, el Ayuntamiento ha previsto la presencia de encuestadores en el Concurso Internacional de Allipebre que se celebra mañana sábado en el Port. Este equipo estará presente desde las 11:00 hasta las 14:00 h para facilitar su acceso a personas con limitaciones digitales, así como dar a conocer la encuesta a la población ya que la vivienda es una de sus principales preocupaciones.

