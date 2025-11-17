Ediles de la Comunitat participan en Palma en el encuentro Las Elegidas

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:18 Compartir

Una delegación de mujeres ediles de municipios de la Comunitat Valenciana miembros del Fons Valencià per la Solidaritat ha participado en Palma de Mallorca, el 6 y 7 de noviembre, en el II Encuentro Internacional de Mujeres Electas Las Elegidas, un encuentro global entre mujeres electas del norte y del sur global. La finalidad de este encuentro, organizado por la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (Confocos) y por el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, con la cofinanciación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), es visibilizar y fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones y crear redes de colaboración e intercambio de conocimientos y experiencias, fomentando así un liderazgo equitativo en la vida política y pública municipal.

El encuentro de Las Elegidas ha sido un espacio vivo de aprendizaje, intercambio y construcción colectiva. A lo largo de los dos días que ha durado el encuentro, mujeres electas de diferentes territorios del norte y del sur global han compartido experiencias, reflexiones y herramientas para impulsar una agenda paritaria desde el mundo local. El acontecimiento se ha articulado alrededor de dos ejes principales: la participación en la toma de decisiones y las alianzas para una buena gobernanza mediante el papel de las mujeres en la innovación de los servicios públicos inclusivos.