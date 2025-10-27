Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Curso sobre inteligencia artificial. LP

Diez empresas locales participan en el Curso de Inteligencia Artificial

OROPESA DEL MAR

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:09

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar, a través de las concejalías de Emprendedurismo, Desarrollo Local e Innovación, mediante la Agencia de Empleo y Desarrollo Local (AEDL), ha celebrado el Curso de Inteligencia Artificial aplicada a empresas locales, una iniciativa que busca acercar las nuevas tecnologías al tejido empresarial del municipio y potenciar la competitividad a través de la innovación.

Un total de diez empresas locales han dado un paso más e incorporan formación en IA para mejorar la gestión de sus negocios y los servicios ofrecidos a sus clientes: Inmobiliaria Nunu, Inmobiliaria Cases al Mar, Peluquería y Estética Laura, Marlon Kart, Legend of Friki, Davs Car Rental, Mediterráneo Gourmet Stays, Restaurante Abanico del Mar, Bar El Porrón y El Olivo. Todas ellas representan la diversidad del tejido económico oropesino, que abarca desde el sector turístico y hostelero hasta los servicios profesionales y el comercio local.

El curso, que se ha desarrollado en las instalaciones municipales, se celebró los pasado miércoles y jueves. Durante las sesiones, los participantes han descubierto cómo aplicar la inteligencia artificial (IA) en la gestión de sus negocios, optimizando procesos, mejorando la atención al cliente y potenciando su presencia digital. Esta acción formativa ha combinado teoría y práctica, abordando desde el uso de herramientas accesibles de IA hasta la automatización de tareas cotidianas o la creación de contenidos inteligentes para aplicar en sus empresas. Con ello, el Ayuntamiento de Oropesa del Mar reafirma su compromiso con el desarrollo económico local, la formación continua y la innovación aplicada a la pequeña y mediana empresa.

La vicealcaldesa y concejala de estas áreas, Araceli de Moya, ha destacado: «Estamos muy satisfechos con la respuesta del tejido empresarial local. La participación de estas empresas de sectores tan diversos demuestra que en Oropesa del Mar hay inquietud por innovar y por adaptarse a los nuevos tiempos. Este curso de Inteligencia Artificial no solo aporta conocimientos, sino que abre nuevas oportunidades para digitalizar procesos y mejorar la competitividad de nuestros negocios». «Desde estas concejalías seguiremos impulsando este tipo de formaciones porque creemos firmemente que la innovación es una herramienta de desarrollo económico y una vía directa hacia la búsqueda de la excelencia en la atención al cliente», añade De Moya.

