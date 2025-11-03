Se cumple un año del dispositivo de emergencia por la dana

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:06 Compartir

Se cumple un año de la dana que el 29 de octubre de 2024 asoló el sur e interior de la provincia de Valencia, dejando 229 víctimas mortales. Aunque Moncada no sufrió daños directos, desempeñó un papel relevante como punto de coordinación logística en el marco de la conocida como Operación Moncada, donde participaron 1.200 voluntarios de las agrupaciones locales de Protección Civil procedentes de toda España.

Impulsada en las primeras 24 horas tras el desastre, la operación fue activada por el Ayuntamiento de Moncada mediante una misiva de la alcaldesa Amparo Orts a las agrupaciones de Protección Civil. En cuestión de días, el pabellón municipal David Casinos acogía a centenares de voluntarios llegados de diversas comunidades autónomas, preparados para colaborar en tareas de rescate, limpieza y distribución de suministros.

Durante cerca de dos meses, más de 1.200 personas participaron en estas labores. Moncada se convirtió en punto de recogida y distribución de toneladas de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad con destino a las localidades afectadas por las inundaciones. Las instalaciones municipales se adaptaron para albergar a los voluntarios: primero el pabellón municipal, luego el antiguo escorxador y, finalmente, la Ciutat de la Pilota. La sede de Protección Civil se convirtió en un centro neurálgico de logística. Entre los momentos más impactantes, se recuerda el rescate de una persona atrapada durante tres días gracias a voluntarios movilizados desde el municipio.

«Fue una declaración de principios. Una ciudad que no sufrió daños, pero no se quedó quieta», apunta la alcaldesa Amparo Orts. La primer edil considera que «la respuesta organizada desde Moncada fue posible gracias a una movilización que nació de la empatía y del sentido de la responsabilidad compartida». En sus palabras, «no se trató de liderar nada, sino de estar a la altura de lo que exigía el momento: ofrecer lo que teníamos al servicio de quienes más lo necesitaban». Orts ha querido agradecer la implicación de los voluntarios, entidades y personal municipal, destacando que «la capacidad de organizarse con eficacia es importante, pero lo que de verdad nos movió fue la voluntad sincera de ayudar, sin protagonismos».

El concejal de Seguridad Ciudadana de Moncada y presidente de los voluntarios de Protección Civil de la Comunitat Valenciana, Martín Pérez Aranda, desempeñó un papel esencial en la coordinación junto a representantes de otras comunidades. «La coordinación con Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, UME, Fuerzas Armadas, y Bomberos fue constante y efectiva. El compromiso colectivo fue ejemplar», destaca.

El dispositivo recibió el reconocimiento institucional por parte de la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, durante una visita al centro logístico. En enero, el Ayuntamiento de Moncada entregó la Cruz al Mérito de Protección Civil a los participantes, y en marzo se celebró un acto conmemorativo con motivo del Día Internacional de Protección Civil.

Además del operativo institucional, asociaciones locales, colectivos festivos y entidades culturales organizaron diversas iniciativas solidarias, como recogidas de material y conciertos benéficos, sumándose al esfuerzo colectivo. Un año después, Moncada recuerda aquellas semanas como una experiencia de cooperación intensa. La coordinación entre administraciones, cuerpos de seguridad, voluntariado y tejido asociativo fue clave para hacer llegar la ayuda allí donde más se necesitaba.