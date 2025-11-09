Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Primera jornada de la feria WTM en Londres (Reino Unido). LP

La Costa Blanca centra en el mercado británico su promoción en la feria WTM

ALICANTE

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:21

El Patronato Costa Blanca estuvo presente la pasada semana en la feria World Travel Market de Londres, con diversos encuentros de trabajo centrados en fidelizar y aumentar el flujo de turistas británicos hacia la provincia y en ofrecerles propuestas diversificadas, entre ellas, especialmente las de golf. El presidente de la Diputación de Alicante y del Patronato Provincial de Turismo, Toni Pérez, ha destacado que desde la Costa Blanca «nos volcamos en el mercado británico, que es nuestro principal mercado internacional». Tal y como ha recordado el responsable institucional, «las relaciones internacionales entre la provincia de Alicante y el Reino Unido son históricas», por lo que, según ha asegurado, «ante las incertidumbres globales, ponemos el acento durante esta segunda jornada de la feria en cuidar mucho el mercado de Reino Unido, para fidelizar viajeros procedentes de Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte».

«Nuestro aeropuerto sigue creciendo en número de pasajeros, pero es destacable el hecho de que un 33% de ellos, unos cinco millones, son turistas británicos», ha reconocido Toni Pérez, quien ha apostado por continuar y reforzar las estrategias de captación del turista británico.

Por su parte, el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, ha insistido en que el turista británico «cada vez demanda más experiencias auténticas y diferenciadas y por ello hemos centrado parte de nuestra estrategia en esta segunda jornada de la mayor feria mundial del turismo en la oferta de golf, junto con otros de nuestros productos turísticos».

