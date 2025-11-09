Convocada la cuarta edición del certamen de pintura 'De sol a sol'

Extras. VILAMARXANT Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:21 Compartir

El IV Certamen de Pintura 'De sol a sol', organizado por la Concejalía de Cultura, llegará a Vilamarxant el próximo 30 de noviembre. Este concurso tiene, como principal objetivo, la promoción del municipio desde un punto de vista artístico. La captación pictórica de las personas participantes permitirá conocer la cultura, el patrimonio, los paisajes, la gente y las actividades del pueblo desde una perspectiva diferente a la habitual.

Las personas participantes se podrán establecer a lo largo de todo el casco urbano de Vilamarxant, siendo este el motivo central de su obra. El horario de la prueba será de 9 a 16 horas. Posteriormente, un jurado profesional conformado por tres profesionales del sector realizará sus deliberaciones y, finalmente, otorgará los diferentes premios a partir de las 18 horas. Las inscripciones y el marcado de los lienzos se realizará el mismo 30 de noviembre a partir de las 9 horas en la planta baja del ayuntamiento, situada en la avenida Dos de Mayo.

Las personas interesadas en participar tendrán que apuntarse de manera gratuita en el correo electrónico info@vilamarxant.es hasta el 26 de noviembre. Aunque las plazas son limitadas, se prevé también la posibilidad de inscribirse presencialmente en el momento del marcado de los lienzos, si no se han agotado antes.

La organización ha establecido que el artista que diseñe la obra ganadora recibirá un premio de 2.000 euros, mientras que el subcampeón lo hará con uno de 1.100 euros. El tercero y cuarto clasificado conseguirán 800 y 500 euros, respectivamente.

Además, el certamen de pintura también contará con la entrega del Premio Local, que irá destinado al primer participante empadronado en Vilamarxant que no haya sido premiado en ninguno de los premios anteriores. «Consideramos que este certamen nos permite conocer nuestro pueblo de una manera más íntima y creativa. El talento y la sensibilidad de los artistas participantes nos ofrecerán piezas de un gran valor artístico y patrimonial», explica la concejala de Cultura de Vilamarxant, Nuria Durà.