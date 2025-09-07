Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un comercio local de Massanassa. LP

Las compras en el comercio local pueden tener premios de hasta 3.000 euros

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:27

El Ayuntamiento de Massanassa, a través de la iniciativa municipal Reforça Massanassa, ha lanzado la quinta edición de la campaña 'Comerç amb Premi 2025', que tendrá lugar desde hoy y hasta el 26 de octubre.

Una campaña que busca dinamizar y fomentar el comercio local, donde las personas que consuman en los negocios de proximidad de la localidad entrarán en el sorteo de 130 premios valorados en 100 euros y un premio de 3.000 euros.

El sorteo tendrá lugar el próximo 3 de noviembre. A partir de este acto, las personas que resulten ganadoras podrán gastar sus premios mediante tarjetas bancarias precargadas en los 80 comercios adheridos a la campaña.

Entre ellos hay negocios de todo tipo, desde clínicas a papelerías, pasando por cafeterías, peluquerías, centros de estilismo, pastelerías, carnicerías, bares, centros de yoga, fruterías, agencias de seguros, tiendas de informática u ópticas. El listado completo de los comercios adheridos a la campaña se encuentra en la página web del Ayuntamiento.

El consistorio ha invitado a toda la ciudadanía a hacer sus compras en el comercio local de Massanassa y, con más motivo, en un año como el actual, marcado por las consecuencias de la dana que tanto daño hizo también a los pequeños comerciantes, cuyos negocios se sitúan por lo general en las plantas bajas, es decir, los inmuebles más afectados por la riada del pasado 29 de octubre.

