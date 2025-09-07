Colegios como ejemplo de renaturalización urbana para sumar calidad de vida

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:26 Compartir

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, participó el pasado miércoles en Madrid en la jornada 'Nuevos proyectos para impulsar la renaturalización en las ciudades española', organizada por la Fundación Biodiversidad y que ha tenido lugar en la sede de la Fundación Ortega-Marañón. Un acto en el que estuvieron presentes también diferentes alcaldes, alcaldesas de otras ciudades españolas y representantes de entidades públicas, y que fuem presidida por Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Carrasco compartió ante el resto de participantes las últimas iniciativas en materia de renaturalización en la capital de la Plana y que van a permitir la creación de nueva infraestructura verde y azul en la ciudad a través del proyecto 'Castellón, Naturaleza en Red"', que incluye diferentes actuaciones en la ciudad y en la que el Ayuntamiento de Castellón participa en colaboración con la Sociedad Española de Ornitología SEO/Birdlife.

La alcaldesa de Castellón hizo especial hincapié en las actuaciones que se van a llevar a cabo en colegios y centros educativos de la ciudad. Así, Carrasco recordó que «serán casi una veintena los colegios de la ciudad los que se beneficiarán de la creación de una red de oasis climáticos gracias a la inversión de más de 1,8 millones de euros. De esta manera se van a introducir mejoras gracias a un plan de sombras con cubiertas y pérgolas vegetales y jardines mediterráneos». «Se trata de acciones diseñadas para mejorar el aislamiento térmico de los colegios en los patios y generar más zonas de sombra donde poder jugar nuestros niños y niñas, cambiando y transformando el hormigón en zonas verdes. Esta red de oasis climáticos va a contribuir al bienestar de los colectivos mas sensibles por los efectos derivados de la emergencia climática, en este caso población infantil», resaltó. También quiso insistir en que «estas actuaciones se llevarán a cabo a través de la participación ciudadana, en coordinación y permanente diálogo con las diferentes comunidades educativas y las AMPAS de cada uno de los centros. Un trabajo en coordinación con el área de Educación y la Oficina de Planificación y Proyección Económica, que llevan más de un año trabajando en este proyecto».

En su exposición, Carrasco también compartió otras de las acciones que se realizarán en la ciudad gracias al proyecto 'Castellón, Naturaleza en Red'. Este es el caso de «las instalación de cubiertas vegetales en lugares del casco urbano, en las calles o plazas más frecuentadas de nuestra ciudad, como las cubiertas de plaza Santa Clara, que va a permitir una reducción del efecto isla de calor en una de las zonas más transitadas de Castellón, actuando sobre unos 750 metros cuadrados entre la cubierta en u del centro de la plaza y la de la zona de las floristerías». También se actuará «en la recuperación ecológica de láminas de agua y estanques en la ciudad, como en los del Parque Ribalta, Parque Mérida o el del Parque Geólogo Royo. Aquí se va a actuar con especies vegetales y animales autóctonas para mejorar el estado de estas zonas de agua y su biodiversidad».